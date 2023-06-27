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    Selena Gomez tek kalemde sildi: Bir dizi ünlüyü takipten çıktı...

    Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez, aralarında Zayn Malik, Gigi Hadid ve Bella Hadid gibi isimlerin olduğu bir dizi ünlüyü takipten çıktı...

    Tek kalemde sildi!

    Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda sosyal medya ile arasına mesafe koyduğunu ve telefonunda yalnızca TikTok uygulamasının olduğunu söylemişti.

    Bu açıklamasından aylar sonra Gomez'in bir dizi ünlüyü takip etmeyi bıraktığı dikkat çekti.

    ŞAŞIRTAN HAMLE!
    Ünlü şarkıcı, yakın zamana kadar takip ettiği Bella Hadid, Zayn Malik, Zendaya ve Gigi Hadid'i sildi. Selena Gomez'in bu hamlesinin nedeni bilinmezken; akıllara geçtiğimiz aylarda Zayn Malik ile adının aşk dedikodusuna karışması geldi.

        Gomez bu durumu "Bekarım" diye net bir dille reddetse de aşk iddiaları günlerce konuşulmuştu.

        REKOR KIRMIŞTI!
        Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz mart ayında 380 milyon takipçisiyle Instagram'da uzun zamandır en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Kylie Jenner'ın rekorunu kırmıştı.

        Gomez, 400 milyon takipçiyle Instagram'da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olmuştu.

            Kullanıcılar, "Instagram'a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu" ve "Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü" gibi yorumlar yapmıştı. Ünlü ismin şu sıralar 424 milyon takipçisi bulunuyor.

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