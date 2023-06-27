Selena Gomez tek kalemde sildi: Bir dizi ünlüyü takipten çıktı...

Kullanıcılar, "Instagram'a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu" ve "Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü" gibi yorumlar yapmıştı. Ünlü ismin şu sıralar 424 milyon takipçisi bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN