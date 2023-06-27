Selena Gomez tek kalemde sildi: Bir dizi ünlüyü takipten çıktı...

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda sosyal medya ile arasına mesafe koyduğunu ve telefonunda yalnızca TikTok uygulamasının olduğunu söylemişti.
Bu açıklamasından aylar sonra Gomez'in bir dizi ünlüyü takip etmeyi bıraktığı dikkat çekti.
ŞAŞIRTAN HAMLE!
Ünlü şarkıcı, yakın zamana kadar takip ettiği Bella Hadid, Zayn Malik, Zendaya ve Gigi Hadid'i sildi. Selena Gomez'in bu hamlesinin nedeni bilinmezken; akıllara geçtiğimiz aylarda Zayn Malik ile adının aşk dedikodusuna karışması geldi.