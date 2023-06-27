ATV'nin çiçeği burnunda dizisi " Vermem Seni Ellere" zirvenin sahibi!

2. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu. Vermem Seni Ellere 2. bölümü ile reytinglerde %3,68 izlenme oranı ve %14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.
DEV KONSER
Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu Muazzez Ersoy, Bergama'da sevenleriyle buluştu. 18 bin İzmirli hayranının büyük ilgi gösterdiği usta sanatçı, birbirinden özel ve sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi. Koyu mavi elbisesiyle göz kamaştıran Ersoy, alanı dolduran binlerce dinleyiciyi kendine hayran bıraktı.
GÖZ KAMAŞTIRDI
Güzel şarkıcı Ebru Keskin, önceki akşam Türkbükü'nde sahne aldı. Sevenlerinin karşısına beyaz bir elbiseye ile çıkan Keskin, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen şarkıcı, sahnede ki muhteşem performansı kadar enerjisiyle de büyük alkış aldı.