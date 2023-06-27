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    ATV'nin çiçeği burnunda dizisi " Vermem Seni Ellere" zirvenin sahibi!

    atv’nin yapımını AKN Film’in, yapımcılığını Akın Topuz’un üstlendiği Vermem Seni Ellere adlı dizisi, yayınlanan 2. bölümüyle “Tüm Kişiler” kategorisinde birinci oldu. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Zirvenin sahibi

    2. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu. Vermem Seni Ellere 2. bölümü ile reytinglerde %3,68 izlenme oranı ve %14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.



    DEV KONSER
    Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu Muazzez Ersoy, Bergama'da sevenleriyle buluştu. 18 bin İzmirli hayranının büyük ilgi gösterdiği usta sanatçı, birbirinden özel ve sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi. Koyu mavi elbisesiyle göz kamaştıran Ersoy, alanı dolduran binlerce dinleyiciyi kendine hayran bıraktı.



    GÖZ KAMAŞTIRDI
    Güzel şarkıcı Ebru Keskin, önceki akşam Türkbükü'nde sahne aldı. Sevenlerinin karşısına beyaz bir elbiseye ile çıkan Keskin, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen şarkıcı, sahnede ki muhteşem performansı kadar enerjisiyle de büyük alkış aldı.



        ZAMANI DURDURAN ŞARKI
        Yıllar önce sokakta söylediği Yıldız Tilbe şarkısıyla fenomen olan katıldığı yarışma programları ve klipleriyle dikkat üzerine çeken Mehmet Baştürk, son çalışması "Dursun Zaman" ile tüm dijital platformlar ve müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Baştürk yeni şarkısı için "Tarzım arabesk ama günümüz soundları ile kendime has bir tarz yakaladığımı düşünüyorum" dedi.


        KAFAMI KAZITTIM
        Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu, beklenmeyen bir ayrılık kararıyla sevenlerini üzmüştü. Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük YouTube'de yayınlanan bir programa konuk oldu. Gülçin Ergül'ün tek başına devam etmek istemesiyle grubun bittiğini söyleyen Yürük, "Hepsi'nin bittiği o dönemlerde depresyona girmiştim, kafamı kazıtmıştım" dedi.



        HER ANLAMDA LATİN!
        Ece Seçkin, uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele ediyordu. Hastalığının iyi durumda olduğunu açıklayan Seçkin de tatil pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Bahçesinde keyifli bir gün geçiren Ece Seçkin, kıvrımlarını sergiledi. Şarkıcı pozlarına "Her anlamda Latin" notunu ekledi.



            GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI!
            Annesi ve ablasıyla tatilde olan Özge Ulusoy, yazın ilk günlerini Çeşme'de geçiriyor. Bayram öncesi İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşıp kız kıza kafa dinlemek isteyen Ulusoy, bol bol denize girdi. Fit görüntüsüyle 20'lik kızları kıskandıran model, denizde serinledikten sonra iskeleye geçerek arkadaşı ile sohbet etti. (Ercan AKGÜN)



            HARARETLİ KONUŞMA
            Başarılı oyuncu Selin Şekerci, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Bayramı tatille değerlendiren Şekerci'nin uzun uzun hararetli bir şekilde telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, daha sonra bir arkadaşıyla güneşlenerek tatilinin tadını çıkarmaya devam etti. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            ROTA OLUŞTURULDU
            Her sene yaz dönemi boyunca Çeşme'ye birçok kez gelen Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile Alaçatı'da görüntülendi. Motor üstünde evine giderken görüntülenen ve kendilerini çeken magazincilerle ayaküstü sohbet eden Ilıcalı, "Birkaç gündür Çeşme'deyim. Bugün önce Muğla, ardından Bodrum sonrasında da İrlanda'ya takımın toplantısına gidiyorum" diyerek evdeki misafirlerinin yanına geçti. (Ercan AKGÜN)



                YOLCULUĞA DEVAM
                Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte tatile çıkmıştı. İlk durakları Bodrum olan ünlü çift, tatillerine hız kesmeden devam edip rotalarını Yunanistan'a çevirdi. Sevgilisinin objektifine poz veren Pınar Deniz, yeni karelerini "Yolculuk" notuyla yayınladı.



                PEMBE ŞEKER
                Margot Robbie'nin oynadığı, Barbie filmi 21 Temmuz'da vizyona girecek. Bu nedenle aktris film için tanıtım turu başlattı. Robbie'nin Beverly Hills'te pembe bir otomobille çekilen fotoğrafları, filmin Instagram hesabında yayınlandı. Fotoğrafların altında "Şimdiye kadarki en güzel gün! Basın turu başladı" ifadesi kullanıldı.


                BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
                Sosyal medya platformlarında paylaştığı rap parçalarıyla müzik dünyasına kendini sevdiren Botan, ünlü DJ/ Prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte elektronik hip-hop türünde bir çalışmaya imza attı. İkili, Tolga Taviş yönetimindeki senfoni orkestrası ile beraber yeni parçalarını önce Ankara'da, sonra ise İstanbul'da dinleyicilerin beğenisine sundu ve hayran bıraktı.

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                İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
                Haberler Saklambaç ATV'nin çiçeği burnunda dizisi " Vermem Seni Ellere" zirvenin sahibi!
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