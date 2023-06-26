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    Rabia Soytürk ve fenomen Fester Abdü'nün aşkında şoke eden ayrılık! Mesafeler...

    Sosyal medyada “Delimine” sayfasıyla bilinen Fester Abdü ve Rabia Soytürk ilişkisine nazar değdi. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift, geçtiğimiz gün Instagram’dan birbirlerini takipten çıktı.

    Mesafeler aşkı bitirdi!

    Güzel oyuncu Rabia Soytürk, aradığı aşkı fenomen Fester Abdü'de bulmuştu. Bir süre önce yeni bir aşka yelken açan çift, herkesi şaşırtmıştı. Kısa sürede adından söz ettiren Soytürk ve Abdü, geçtiğimiz ay kameraları mutluluk pozu vermişti.

    Abdü Antalya'da hayatını sürdürürken, sık sık İstanbul'a sevgilisini görmeye geliyordu. Hatta geçen ay görüntülendiklerinde Soytürk, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Benim için İstanbul'a geliyor" demişti.

    Muhabirlerin "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna Abdü, "Mesafeler engel olmuyor bize" diyerek Soytürk'e olan sevgisini dile getirmişti.

    TAKİPTEN ÇIKTILAR!
    Öte yandan her şey güzel giderken ünlü çifte nazar değdi. İddialara göre görüşmeyi bir anda kesen Soytürk ve Abdü, ayrıldı.

        Sosyal medyadan da birbirlerini takipten çıkan çift, selamı sabahı kesti.

        İddiaya göre uzak mesafe ilişkisi yaşayan Soytürk ve Abdü, her ne kadar "Aşkımıza mesafeler engel olmaz" dese de mesafelere yenildi.

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        Haberler Saklambaç Rabia Soytürk ve fenomen Fester Abdü'nün aşkında şoke eden ayrılık! Mesafeler...
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