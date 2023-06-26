Rabia Soytürk ve fenomen Fester Abdü'nün aşkında şoke eden ayrılık! Mesafeler...

Güzel oyuncu Rabia Soytürk, aradığı aşkı fenomen Fester Abdü'de bulmuştu. Bir süre önce yeni bir aşka yelken açan çift, herkesi şaşırtmıştı. Kısa sürede adından söz ettiren Soytürk ve Abdü, geçtiğimiz ay kameraları mutluluk pozu vermişti.

Abdü Antalya'da hayatını sürdürürken, sık sık İstanbul'a sevgilisini görmeye geliyordu. Hatta geçen ay görüntülendiklerinde Soytürk, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Benim için İstanbul'a geliyor" demişti.