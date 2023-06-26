Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatilde kuralları bozdu! Oğulları Kurt Efe ilk kez...

Bodrum Yalıkavak'ta tatilde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer alışveriş yaparken görüntülendi. Bu sayede Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin fotoğrafı ilk kez çekilmiş oldu. Kurt Efe'yi babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Kurt Efe'ye sosyal medyadan yorum yağdı. Instagram'da minik Efe'yi görenler "Behlül yükleniyor", "Ünlü sarısı diye bir şey varmış gerçekten", "Babasının kopyası" yazdı.
İDDİALI KONUŞTU!
Defne Samyeli Kıbrıs'ta sahne aldı. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan elbise tercih eden Samyeli, yine farkını gösterdi. Çeşme ve Bodrum'dan ziyade Kıbrıs'ta tatil yapmak istediğini söyleyen Samyeli, "Bikinili poz vermemek için özel bir çabam yok. Zaten mayoyu sahnede bile giyiyorum, bikinili pozu ben kendim veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok" dedi.
GÖZLÜK HEDİYE ETTİ!
Güliz Ayla İstanbul'da halk konseri verdi. Etkinlikte izlemeye gelen seyirciler tarafından çiçek yağmuruna tutulan genç sanatçı yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarından keyifli ve eğlenceli şarkılar seslendirdi. Bir seyirci Güliz Ayla'dan gözlüklerini istedi. Ayla da, "Bu hediye veremem ama söz sana bir gözlük alıp göndereceğim" diyerek adresini istedi.
HAYRANI İLE SAHNEDE!
Linet, Bursa Açıkhava Tiyatrosunda annesinin memleketi olması nedeniyle hayli anlamlı bir konsere imza attı. Konserinin ikinci yarısında geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Leyla Özgecan'ı anarak başlayan şarkıcı, annesinin adının geçtiği 'Leyla Bir Özgecan'dır adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü şarkıcı, konserinin finalinde minik hayranı ile şarkısını seslendirerek, konserini bitirdi.