Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatilde kuralları bozdu! Oğulları Kurt Efe ilk kez...

Bodrum Yalıkavak'ta tatilde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer alışveriş yaparken görüntülendi. Bu sayede Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin fotoğrafı ilk kez çekilmiş oldu. Kurt Efe'yi babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Kurt Efe'ye sosyal medyadan yorum yağdı. Instagram'da minik Efe'yi görenler "Behlül yükleniyor", "Ünlü sarısı diye bir şey varmış gerçekten", "Babasının kopyası" yazdı.

İDDİALI KONUŞTU!

Defne Samyeli Kıbrıs'ta sahne aldı. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan elbise tercih eden Samyeli, yine farkını gösterdi. Çeşme ve Bodrum'dan ziyade Kıbrıs'ta tatil yapmak istediğini söyleyen Samyeli, "Bikinili poz vermemek için özel bir çabam yok. Zaten mayoyu sahnede bile giyiyorum, bikinili pozu ben kendim veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok" dedi.