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    Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatilde kuralları bozdu! Oğulları Kurt Efe ilk kez...

    Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Kurt Efe, altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Behlül yükleniyor

    Bodrum Yalıkavak'ta tatilde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer alışveriş yaparken görüntülendi. Bu sayede Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin fotoğrafı ilk kez çekilmiş oldu. Kurt Efe'yi babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Kurt Efe'ye sosyal medyadan yorum yağdı. Instagram'da minik Efe'yi görenler "Behlül yükleniyor", "Ünlü sarısı diye bir şey varmış gerçekten", "Babasının kopyası" yazdı.

    İDDİALI KONUŞTU!
    Defne Samyeli Kıbrıs'ta sahne aldı. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan elbise tercih eden Samyeli, yine farkını gösterdi. Çeşme ve Bodrum'dan ziyade Kıbrıs'ta tatil yapmak istediğini söyleyen Samyeli, "Bikinili poz vermemek için özel bir çabam yok. Zaten mayoyu sahnede bile giyiyorum, bikinili pozu ben kendim veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok" dedi.



    GÖZLÜK HEDİYE ETTİ!
    Güliz Ayla İstanbul'da halk konseri verdi. Etkinlikte izlemeye gelen seyirciler tarafından çiçek yağmuruna tutulan genç sanatçı yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarından keyifli ve eğlenceli şarkılar seslendirdi. Bir seyirci Güliz Ayla'dan gözlüklerini istedi. Ayla da, "Bu hediye veremem ama söz sana bir gözlük alıp göndereceğim" diyerek adresini istedi.



    HAYRANI İLE SAHNEDE!
    Linet, Bursa Açıkhava Tiyatrosunda annesinin memleketi olması nedeniyle hayli anlamlı bir konsere imza attı. Konserinin ikinci yarısında geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Leyla Özgecan'ı anarak başlayan şarkıcı, annesinin adının geçtiği 'Leyla Bir Özgecan'dır adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü şarkıcı, konserinin finalinde minik hayranı ile şarkısını seslendirerek, konserini bitirdi.



        KIBRIS'I YAKTI!
        Edis, en sevilen şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla Kıbrıs'ta konser verdi. Denizin üstüne kurulmuş olan sahneye zodyak botla gelen ünlü yıldız, kırmızı kostümüyle geceyi yaktı. Yaklaşık 2 saat boyunca enerjisi bir an bile düşmeyen Edis'in şovuna dijital sahne dekoru ve dansçıları eşlik etti.

        ATEŞ GİBİ POZ!
        Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Ivana Sert, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Tatilden karelerini yayınlayan Sert, spora borçlu olduğu fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı. Oğlu Ateş ile de çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Ivana Sert'e yorum yağdı. Sert oğlu ile olan kareyi, "Meğer candan öte daha varmış ve onun adı evlatmış" notuyla paylaştı.



        SEZONU AÇTI!
        Manken Seda Canbolat, yaz tatilini Çeşme'de açtı. Güzel fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Canbolat, arkadaşlarıyla birlikte geldiği bir beachte önce güneşlendi, ardından da havanın sıcağına dayanamayarak denize girdi. Bir yandan yüzüp bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet eden güzel manken, serinliğin tadını alınca sudan çıkmak istemedi.
        Ercan AKGÜN



            İŞTE BENİM STİLİM!
            Sefo, Çeşme'de konser verdi. Ünlü rapçi, giydiği kıyafetiyle şaşkınlık yarattı. Üzerinde gül motifleri olan dantelli siyah bir gömlekle sahne alan Sefo, tarzıyla meraklı gözleri üzerine çekti. Sefo'nun yeni imajına alışık olmayan hayranları, uzun süre şarkıcıyı süzdü.
            Ercan AKGÜN



            BİR BAŞKA HAKAN!
            Hakan Altun, bu yılın ilk yaz konserini Alaçatı'da verdi. Usta sanatçı, "Beni hep aşk hayatı sıkıntılı, bunalım tipli bir adam zannederler. Fakat benim hareketli parçalarım da var. Bu gece onları da söyleyip kuduracağız" dedi. Bir şarkıyı söyleyeceği sırada bir hayranının zılgıt attığını duyunca "Kesin Siirtlidir. Ben de Siirtliyim" diyerek güldü.
            Ercan AKGÜN



            İŞ VAR AŞK YOK!
            Oyuncu Aslı Turanlı, Kıvanç Tatlıtuğ'un ablası İpek Tatlıtuğ ile geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Burak Çelik ile dizi setinde başlayan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız sonlandıran Turanlı, hayatında kimsenin olmadığını söyledi ve şöyle konuştu: "Herkes kendi hayatında gayet mutlu. Hayatımda kimse yok. Olursa bilirsiniz. Şu an tamamen işe endeksliyim"
            Aydın HAMZA



                ZARİF KADIN!
                Evlendikten sonra anne de olunca oyunculuğa uzun süre ara veren Sinem Kobal, adeta sahalara geri döndü. Cesur pozlarını Instagram'dan paylaşan oyuncu, kusursuz fiziği ile adeta büyülüyor. Cesur ve dekolteli pozlarını yayınlayan Sinem Kobal, son olarak mor elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Derin bacak dekolteli tarzına beğeni yağarken, hayranları da, "Kadın yaşlanmıyor", "Hep çok zarif" yorumları yaptı.

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                İsyan hareketi
                Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatilde kuralları bozdu! Oğulları Kurt Efe ilk kez...
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