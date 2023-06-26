Beyazıt Öztürk gayrimenkul yatırımına doymuyor! İstanbul'daki ikinci oteline 150 milyon...

BOMBA TRANSFER

İş dünyasının ünlü ismi Metin Şen, 2014 yılında New York'un dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina'yı Türkiye'ye getirmişti. Şimdilerde Serafina'nın Türkiye markasını iş insanları Kaan Kasacı ve Berkin Kaya'ya satmış. Bu önemli iki iş insanı da daha önce D-ream Group'ta yöneticilik yapan Orhan Çiftçi'yi transfer etmişler.

Serafina Türkiye genel müdürü olan Orhan Çiftçi'yi neredeyse 20 senedir tanırım. 12 sene Rasim Özkanca'nın yanında olan Orhan Çiftçi, daha sonra D-ream Group'ta yöneticilik yapmıştı. Ben yeme-içme sektöründe bu transfere büyük başarı derim...