Beyazıt Öztürk gayrimenkul yatırımına doymuyor! İstanbul'daki ikinci oteline 150 milyon...

Beyaz Show ile yıllardır izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Beyazıt Öztürk, yatırımlarının birçoğunu gayrimenkule yapıyordu. Yıllar sonra tekrardan "Beyaz Show" İle izleyecinin karşısına çıkacak olan Beyazıt Öztürk, akıllı bir yatırım yapmıştı.
Haftalar önceki bir yazımda Karaköy'den tam Galataport'un karşısında bir bina alacağını ve burayı otel yapacağını yazdığım Beyazıt Öztürk tüm hayallerini gerçekleştirmiş.
Ben 2 milyon dolar gibi bir rakama bu binayı aldığını duymuştum fakat araştırmalarım sonucu 6 milyon dolar yani yaklaşık 150 milyon lira gibi rakama burayı satın almış.
Komple binayı tadilat yaptırıp Otel'e çeviren Beyazıt Öztürk, oteli neredeyse bitirip hizmete sokmuş bile. Abisi Korkut Öztürk'ün işlettiği otel sayısı İstanbul'da 2. olan Beyazıt Öztürk, zekasını ticarette de konuşturmuş diyebilirim...