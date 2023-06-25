Tatil başladı! Ünlü manken Çağla Şıkel çocuklarıyla tatil sezonunu açtı...





EVLİLİK İSTEMİYORUM

Miray Daner kısa da olsa sorulara yanıt verdi Daner, "Onların mutluluklarına şahitlik ediyor olmak benim için çok heyecanlı ve güzel. Dün heyecandan ben de uyuyamadım" diye konuştu. Oyuncu, "Sizin evlilik isteğiniz oldu mu hiç?" sorusu karşısında "Yok ben istemiyorum şu an ya. Karşı da değilim ama dediğim gibi şu an öyle bir isteğim yok" yanıtını verdi.