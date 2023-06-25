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    Tatil başladı! Ünlü manken Çağla Şıkel çocuklarıyla tatil sezonunu açtı...

    Ünlü manken Çağla Şıkel, çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil sezonunu açtı. Çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte tatil yapan Şıkel,o anlarını paylaştı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Haziran tarihli Saklambaç haberleri....

    Tatil başladı

    Ünlü manken Çağla Şıkel, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte tatil yapan Şıkel, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Daha sonrasından beachten bir fotoğraf paylaşan güzel manken, düzgün fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkardı.



    DÜNYA LİSTELERİNİ ZORLUYOR
    Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük 1 numaralı elektronik müzik odaklı çalışan ve aynı zamanda DJ'lerin, yapımcıların ve müzik severlerin şarkıları yüksek kaliteli indirmesine olanak sağlayan müzik platformu Beatport'a ilk defa giren Türk Dj Kubilay Aydın bir kez daha listeye girmenin mutluluğunu yaşıyor.



    SÜRPRİZ BİR SON DAHA!
    ATV'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz haftalarda 36. Bölümle final yapmıştı. Ancak izleyicinin talebiyle sevilen dizi için iki farklı final sahnesi çekildi. İzleyicinin mutlu son talebine kayıtsız kalamayan ekip, Bir Küçük Gün Işığı'na mutlu sonla biten bir final sahnesi daha hazırladı. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, "A Little Sunshine" adıyla yurt dışında büyük ilgi gören dizi, daha önce İspanya, İsrail, Şili, Romanya, Ekvator, Macaristan ve Panama dahil birçok ülkeye lisanslanmıştı. Yurt dışı izleyicisi mutlu sonlu biten finallere alışık olduğu için çoğu ülke diziyi bu alternatif finaliyle ekranlara getirecek. Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, heyecan dolu gelişmelerin yer aldığı bu sürpriz final, Türk izleyicileri için ise Pazartesi akşamı Bir Küçük Gün Işığı'nın YouTube kanalından yayınlanacak.



        ASKER ARKADAŞINI İZLEDİ
        90'lı yılların popüler sanatçısı Nejat Alp geçtiğimiz akşam Bodrum'da görüntülendi. Bayram tatili için soluğu Bodrum'da alan usta sanatçı Nejat Alp akşam olunca merkeze inerek çarşıyı gezdi. Kısa bir gezi sonrası Fatih Erkoç ve Garo Mafyan sahne aldığı Marina Yatch Club'a giderek asker arkadaşını ziyaret etti. Garo Mafyan ile Nejat Alp askerliği birlikte yapmışlar. Sahne öncesi bol bol sohbet edip hasret gideren Garo Mafyan sahne çıkarak Fatih Erkoç ile muhteşem bir sahne performansı sergilediler.



        DAVETE ÜNLÜ AKINI
        Geleceğin gıdasını üretme amacı ile yola çıkan "The Good Wild" özel bir kurguyla tanıtıldı. İstanbul'un tarihi yapılarından Ralli Apartmanı'nda yer alan Ferda Art Platform'da yapılan lansman, Dilara Koçak'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyük ilgi gören davete iş, cemiyet ve sanat dünyasından Nükhet Duru, Jaklin Güner, Siren Ertan ve Ersin Kayalar, Ahu Orakçıoğlu ve Süleyman Orakçıoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.



        ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU
        'MISS California' şarkısıyla tanınan ünlü Amerikalı şarkıcı Dante Thomas, önceki gün iş insanı Muhammed Gömük'ün davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Yakın dostu Gömük'ün doğum günü partisine katılan şarkıcı, sonrasında ise birlikte çiğ köfte yoğurdu. Soruları yanıtlayan şarkıcı, ''Muhammed'in doğum günü için buraya geldim. En meşhur yemeklerinizin lahmacun ve çiğ köfte olduğunu biliyorum'' dedi.



            ARKADAŞ ZİYARETİ
            Oyunculuk camiasının iki genç ismi Cemre Gümeli ile Sarp Can Köroğlu, Alaçatı'da mekan açan arkadaşları Arif Küpeli'yi ziyaret edip "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Arkadaş grubu, bayram öncesi Alaçatı'yı dolaştıktan sonra Arif Küpeli'nin sahibi olduğu Kulp Alaçatı'ya gelerek geceyi burada sonlandırdı.



            DÜNYA EVİNE GİRDİLER
            ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in Oğulcan'ı, Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek Bahçeköy'de dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini, Alina Boz, Burak Can, Muhammed Kayku ve İlke Örs yaptı. Mutlu çiftin düğünlerine oyuncu arkadaşları ve aileleri katıldı. Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner gibi dostları da vardı. Tören öncesi sorulara yanıt veren Cihan ve Sinem Şimşek, "Heyecanlıyız biz ya. Aslında hiç heyecan yapmamıştık ama son dakikalar gelince çok heyecan yaptık" diyerek heyecanlarını dile getirdiler.



            EVLİLİK İSTEMİYORUM
            Miray Daner kısa da olsa sorulara yanıt verdi Daner, "Onların mutluluklarına şahitlik ediyor olmak benim için çok heyecanlı ve güzel. Dün heyecandan ben de uyuyamadım" diye konuştu. Oyuncu, "Sizin evlilik isteğiniz oldu mu hiç?" sorusu karşısında "Yok ben istemiyorum şu an ya. Karşı da değilim ama dediğim gibi şu an öyle bir isteğim yok" yanıtını verdi.



                SIRA HARBİYE'DE
                Şarkılarıyla yediden yetmişe gönüllere taht kuran başarılı sanatçı Buray, yaz turnesine 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser ile devam edecek. Harbiye Açıkhava konserine günler kala büyük bir hazırlık içerisinde olan Buray, sevenlerine unutamayacakları bir akşam yaşatacak.



                İLKİN SEZONU AÇTI
                Çeşme müdavimlerinden olan oyuncu İlkin Tüfekçi, yazın gelmesiyle birlikte yeniden Alaçatı'da görüntülendi. Her sene tatilini Çeşme'deki evinde geçiren güzel oyuncu, yaz döneminde yoğun olan trafiği sevmediği için neredeyse her yere ATV'siyle gidiyor. Bu şekilde zamandan kazandığını söyleyen Tüfekçi, havalı görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Yakında yeni projelerinin olacağından söz eden başarılı oyuncu, yaz sezonunda dinlenip sokak hayvanlarıyla geçireceğini belirtti. Ercan AKGÜN



                PARKESİNE RESİM YAPTI
                Hülya Avşar, önceki gün Ayvalık'taki yazlık evinin parkelerini boyadı. Bir yandan tenis maçı izleyen Avşar kızı, bir yandan da evinin parkesine resim çizdi. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.



                    SOLUĞU BODRUM'DA ALDI
                    Okulların tatil olması ve Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatil beldeleri kalabalıklaşmaya başlarken cemiyet hayatının tanınmış simalarından Petek Ertüre'de oğlu Ali Ege Ağaoğlu ile birlikte Bodrum'a tatil için gelenler arasındaydı. Petek Ertüre oğlu Ali Ege'nin başarıyla ilkokuldan mezun olmasıyla oğlunu mezuniyet hediyesi olarak Bodrum'a tatile getirdi. Otelde konaklayan Petek Ertüre gün boyu oğlu ve köpekleri Papi ile denizde keyifli anlar yaşadılar.

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                    Haberler Saklambaç Tatil başladı! Ünlü manken Çağla Şıkel çocuklarıyla tatil sezonunu açtı...
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