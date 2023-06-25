Ateş Kuşları'nın sezon finali nefesleri kesti! Barbaros düğünü terk etti: Kara'nın intikamı acı oldu!

Mola Yeri'ne polisleri çağıran Kara, üzerinde Zıpkın'ın parmak izi bulunan silahı lastikçiye sakladı. Savcı Sare ise, Zıpkın'ın müebbet yatma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve hemen o'na kaçmasını söyledi. Nazmiye, Çatal ve Pamir'in hain planı ile; Gülayşe, Nizam ve Hacer'in bindiği aracın frenleri tutmadı. Hep beraber uçuruma yuvarlanan Eyüboğlu Ailesi'nin akıbeti merak konusu oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN