Ateş Kuşları'nın sezon finali nefesleri kesti! Barbaros düğünü terk etti: Kara'nın intikamı acı oldu!

Ateş Kuşları, sezon finaliyle Tüm Kişiler kategorisinde 5,60 reyting ve 19,32 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise 3,92 reyting ve 13,96 izlenme payı elde ederek; iki kategoride de zirveye oturdu.
Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi. Büyük bir dehşete kapılan Barbaros; Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti.
Gülayşe, Ali ve Zıpkın; Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı. O sırada düğünü uzaktan izleyen Kara, yıllar sonra ilk kez Ateş Kuşları'nın karşısına çıktı. Ali'nin Bahar'ı bıçaklayarak öldürdüğü videoyu Kara aracılığıyla izleyen Gülayşe, hayatının şokunu yaşadı.