Çiçeği burnunda aşıklar Mürsel Kaya ile Zehra Çilingiroğlu trafikte fena yakalandı! Yüzlerini saklamaya çalışan çift...

Genç iş adamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mürsel Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi.
Lüks aracının direksiyonunu sevgilisine emanet eden Avşar kızı, bir anda flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Bodrum tatilinden geçtiğimiz gün dönen ikili, bir mekanda yemek yedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.
Kameralara yakalanmamak için sevgilisinin ısrarıyla gaza basan Mürsel Kaya, trafiğe takılınca yakalanmaktan kurtulamadı. Yüzünü gizlemeye çalışan ikilinin, anlamsız panik ve hareketleri dikkat çekti.