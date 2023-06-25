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    Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi! Tatil yapan çift fena yakalandı...

    Bir süredir aşk yaşadıklarına dair çıkan iddialarla gündemde olan oyuncu Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi. Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı...

    Aşk belgelendi

    2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı.

    Yazıcıoğlu ve Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

    "ARKADAŞIMIZ" DEDİ, SONRA SİLDİ
    Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu.

        Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti. Aşıklar önce Dalaman Havalimanında görüntülendi. Tatil için Göcek'i seçen sevgililer, önceki gün Sarsala koyunda görüntülendi.

        Denize ilk atlayan Demir oldu. Hemen arkasından güzel oyuncuda kendisini serin sulara bıraktı.

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı. İki sevgilinin birbirlerini öpücüklere boğduğu anlar objektiflere böyle yansıdı.
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            Haberler Saklambaç Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi! Tatil yapan çift fena yakalandı...
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