En anlamlı defile! Wilma Elles yara bere içinde sahneye çıkarak "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdi...

İstanbul'da düzenlenen bir defilede birbirinden ünlü isimler gelinlik ve turizm ürünlerini sergiledi. Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın gerçekleştirdiği defilede Wilma Elles, Ece Gürsel Elif Ece Uzun gibi top modeller, ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle podyumdaydı. Bu özel defilede Elles, şiddet mağduru bir kadını canlandırırken, gözü morarmış ve her yanı yara bere içinde sahneye çıkarak, "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdi.
YERLİ MADONNA
Ceylan'dan hayranlarına yaz sürprizi yeni teklisi "Cane" oldu. Dijital dünyada yerini alan şarkının sözü ve müziği Hüseyin Arapoğlu'na aranjesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor. Son derece ritmik ve hareketli yapıya sahip şarkının video klibi ise Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINIYIM
Tuğba Ekinci, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının "Kötü görünüyorsun" yorumları üzerine Ekinci, "Işık ters vurdu herhalde... Ne botoks ne silikonum var. Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Hülya Avşar yanımdan geçemez. Hangi doktor bakmak istiyorsa bana baksın" dedi.