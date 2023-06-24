En anlamlı defile! Wilma Elles yara bere içinde sahneye çıkarak "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdi...





MESLEĞİ BIRAKIRIM

Cem Belevi, önceki gece Etiler'de sahne aldı. Sahne öncesinde sorulara yanıt veren Belevi, geçtiğimiz günlerde orkestra ile ilgili tartışma yaşadığı ve bardak fırlattığı iddialarına, "Çok üzücü, ben bir müzik emekçisiyim. Müzisyen dostlarım ile yürüdüğüm bir yol var. Şarkılarım dinlendiyse onlar ile yaptım. Böyle bir video böyle bir olay varsa ben mesleği bırakmaya hazırım" dedi.