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    En anlamlı defile! Wilma Elles yara bere içinde sahneye çıkarak "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdi...

    Wilma Elles, canlandırdığı karakterden dolayı duygulu anlar yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Haziran tarihli Saklambaç haberler haberleri....

    En anlamlı defile!

    İstanbul'da düzenlenen bir defilede birbirinden ünlü isimler gelinlik ve turizm ürünlerini sergiledi. Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın gerçekleştirdiği defilede Wilma Elles, Ece Gürsel Elif Ece Uzun gibi top modeller, ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle podyumdaydı. Bu özel defilede Elles, şiddet mağduru bir kadını canlandırırken, gözü morarmış ve her yanı yara bere içinde sahneye çıkarak, "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdi.



    YERLİ MADONNA
    Ceylan'dan hayranlarına yaz sürprizi yeni teklisi "Cane" oldu. Dijital dünyada yerini alan şarkının sözü ve müziği Hüseyin Arapoğlu'na aranjesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor. Son derece ritmik ve hareketli yapıya sahip şarkının video klibi ise Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.

    TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINIYIM
    Tuğba Ekinci, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının "Kötü görünüyorsun" yorumları üzerine Ekinci, "Işık ters vurdu herhalde... Ne botoks ne silikonum var. Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Hülya Avşar yanımdan geçemez. Hangi doktor bakmak istiyorsa bana baksın" dedi.

        KRİZDEYİM EVLENEMEM!
        Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın, önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaydı. İlginç hareketlerle soruları yanıtlayan Yeşilçay, ''Ben sosyal medya fenomeni olmaya karar verdim'' dedi. Sevgilisi Necati Kocabay ile tatil programı yaptığını söyleyen oyuncu, ''Yakın zamanda bir evlilik planınız vardı'' sorusuna Yeşilçay, ''Öyle bir niyetimiz vardı ama gerçekten üşeniyorum. Ekonomik krizde girdi işin içine" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        MEST ETTİ!
        Yazın ilk haftalarını Çeşme'de karşılayan oyuncu Dilara Aksüyek, bir beachte objektiflere takıldı. Uzun süre locasında oturan ve daha fazla sıcağa dayanamayan güzel oyuncu, arkadaşı Ozan Kaya ile birlikte denize girip serinledi. (Ercan AKGÜN)



        İNGİLTERE YOLCUSU
        İzmir'de bir açılışa katılan Didem Soydan yeni tarzıyla dikkat çekti. Soydan "Saçlarımı çekim için kesip boyadık. Herkesin sevdiği bir İngiliz müzik grubunun Londra'daki klip çekimine gidiyorum" dedi. Soydan, gerçekleştiremediğiniz hayaliniz oldu mu sorusuna "Mesleğim sağladığı için tüm hayallerimi gerçekleştirdim" yanıtını verdi.



            MESLEĞİ BIRAKIRIM
            Cem Belevi, önceki gece Etiler'de sahne aldı. Sahne öncesinde sorulara yanıt veren Belevi, geçtiğimiz günlerde orkestra ile ilgili tartışma yaşadığı ve bardak fırlattığı iddialarına, "Çok üzücü, ben bir müzik emekçisiyim. Müzisyen dostlarım ile yürüdüğüm bir yol var. Şarkılarım dinlendiyse onlar ile yaptım. Böyle bir video böyle bir olay varsa ben mesleği bırakmaya hazırım" dedi.



            GÖRÜNTÜ 'HADİSE'Sİ
            Hadise Bodrum'da ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, bikinili görüntü vermemek için akla karayı seçti. Oturduğu loca kısmının perdelerini kapattıran şarkıcı, gün boyunca locasından ayrılmadı. Ünlü şarkıcı daha sonra bir arkadaşıyla birlikte odasının yolunu tuttu. (Evren ABDULLAHOĞLU)

            HERKES ÇOK ŞAŞIRACAK!
            ATV'nin yeni dizisi "Vermem Seni Ellere", yarın akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya... Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur.



                KLİBİ 'İHMAL' ETMEDİ!
                Cengiz İmren, yeni şarkısı "İhmal"i hayranlarının beğenisine sundu. Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini alan İmren, çalışmasına Özbekistan'ın çöllerinde klip çekti. Çekimleri dört gün süren klipte İmren, "Çektiğim en zor kliplerden biri oldu diyebilirim. 50 dereceye yakın sıcaklık vardı. Sıcaktan bir ara baygınlık geçirmişim. Bütün emeğimize değdiğini düşünüyorum" dedi.



                YAZA HIZLI GİRDİ!
                Işıl Ayman, yakın zamanda yayınlanan ve büyük ilgi gören "Hala Niye Burdayım"ın ardından, şimdi de "Senin Yüzünden" ile dinleyiciyle buluştu. Şarkı, hem yaz enerjisiyle hem de sözleri ile ilk dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Renkli kişiliği ile müzik dünyasında kendine yer açmış Ayman'ın yeni şarkısının söz ve müziği kendisine ait...

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                Haberler Saklambaç En anlamlı defile! Wilma Elles yara bere içinde sahneye çıkarak "Kadına Şiddete Hayır" mesajı verdi...
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