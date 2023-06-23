Yılmaz Erdoğan ile 12 yıl evli kalan Belçim Bilgin'den şoke eden açıklama! Bir daha evlenmeyi...

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, bir TV programında yaşadığı trafik kazası ve evlillik hakkında konuştu. Bilgin, "Ben iki kere trafik kazası geçirdim ve ikisinde de felç riski atlattım.

İlk trafik kazasında hayatta hiç kimseyi kırmamak adına bir inanç geliştirmiştim. Son kazada ise insanın kendisinden çok vermemesi gerektiğini öğrendim.