Yılmaz Erdoğan ile 12 yıl evli kalan Belçim Bilgin'den şoke eden açıklama! Bir daha evlenmeyi...

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, bir TV programında yaşadığı trafik kazası ve evlillik hakkında konuştu. Bilgin, "Ben iki kere trafik kazası geçirdim ve ikisinde de felç riski atlattım.
İlk trafik kazasında hayatta hiç kimseyi kırmamak adına bir inanç geliştirmiştim. Son kazada ise insanın kendisinden çok vermemesi gerektiğini öğrendim.
Ne yaparsan yap herkesi mutlu edemezsin" ifadesini kullandı. Yılmaz Erdoğan ile evlilik yaşayan güzel oyuncu, "Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var.
Bütün bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum.