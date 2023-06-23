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    Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden kızları Miray için dillere destan Fas düğünü!

    Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları için Fas’ta geleneksel bir düğün yaptı. Kendi geleneklerine bağlı kalan Elbani tahtla gelirken, Yıldırım ise onlara ayak uydurdu.

    Düğün ’Fas’lı!

    Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

    İkili, kızlarına Miray adını vermişti. Çift kızları Miray için dün Fas'ta geleneklere uygun bir düğün yaptı.

    Elbani salona taht üzerine girerken Murat Yıldırım da beyaz bir takım elbise tercih etti.

    GELENEKLERİNE BAĞLI
    Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vuran Iman Elbani, kutlamada birden fazla kıyafet değiştirdi. Murat Yıldırım her zamanki gibi oldukça şıktı.
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        Türk Telekom
        Haberler Saklambaç Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden kızları Miray için dillere destan Fas düğünü!
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