Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden kızları Miray için dillere destan Fas düğünü!

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İkili, kızlarına Miray adını vermişti. Çift kızları Miray için dün Fas'ta geleneklere uygun bir düğün yaptı.