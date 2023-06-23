Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Atina'da dünya evine girdi! Sosyal medya hamile mi dedikodularıyla çalkalanıyor

Kaan Urgancıoğlu br süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile Atina'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaştı.
Taze evli çifte sevenlerinden tebrik mesajları geldi. Urgancıoğlu ile Denizer'in nikah karelerine ise beğeni yağdı.
HAMİLE Mİ?
Burcu Denizer'in ilk işi ise herkesi şaşırttı. Denizer, düğünden hemen sonra soyadını sosyal medyada değiştirdi. Burcu Denizer, düğünün hemen ardından Instagram hesabında soyadının yanına Urgancıoğlu'nu ekledi.