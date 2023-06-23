Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Atina'da dünya evine girdi! Sosyal medya hamile mi dedikodularıyla çalkalanıyor

Denizer'in bu hamlesi sosyal medyada "İlk günden soyadını değiştirmiş", "Bu ne acele?" şeklinde yorumlara sebep oldu. Ayrıca çiftin sessiz sedasız evlilik kararı alması sosyal medyada Denizer'in hamile olduğu söylentilerini de beraberinde getirdi.

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