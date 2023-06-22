Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...

    Tuvana Türkay’la uzun süreli ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi, geçtiğimiz gece ortaya çıktı. Gizemli bir kadınla görüntülenen Antebi, önce kaçtı sonra da yakalanınca, “O kadının benimle alakası yok” dedi.

    Doğan Savaş
    Takvim
    İhanetin ardından

    Sosyetik güzel Didem Sarı'dan sancılı bir şekilde boşanan iş adamı İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu bir birliktelik tablosu çizen ikili, aileleri ile birbirlerini de tanıştırmış ve iyice kaynaşmıştı.

    Hatta Türkay, sevgilisinin iki çocuğu ile iyice yakınlaşmış ve çiftin de bu sebeple evleneceği iddia edilmişti. Mayıs ayında sürpriz bir karar ile yollarını ayıran ikilinin, birbirlerine defalarca ihanet ettiği iddia edilmişti. Yaşanan sancılı süreç sonrası ilk kez ortaya çıkan İzzet Antebi, önceki gece Bebek'te görüntülendi.

    Yalnız başına mekandan çıkan iş insanı, direksiyona geçerek Bebek'in ara sokaklarda bir süre bekledi. Daha sonra bir bayan ve erkek arkadaşını arabaya aldı.

        Etiler'de bulunan bir mekana eğlenmeye giden sosyetik isim, bir anda flaşların patlamasıyla şok oldu. Hemen gaza basan ve eğleneceği mekana giden iş insanı, kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklama yaptı.

        Antebi, "Arkadaşlar boşuna o kadar beni kovaladınız, yanlış alarm. O kadının benimle bir alakası yok, olursa erkek gibi çıkar poz veririm" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Saklambaç Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...
            loading
            SON DAKİKA