Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...

Sosyetik güzel Didem Sarı'dan sancılı bir şekilde boşanan iş adamı İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu bir birliktelik tablosu çizen ikili, aileleri ile birbirlerini de tanıştırmış ve iyice kaynaşmıştı.
Hatta Türkay, sevgilisinin iki çocuğu ile iyice yakınlaşmış ve çiftin de bu sebeple evleneceği iddia edilmişti. Mayıs ayında sürpriz bir karar ile yollarını ayıran ikilinin, birbirlerine defalarca ihanet ettiği iddia edilmişti. Yaşanan sancılı süreç sonrası ilk kez ortaya çıkan İzzet Antebi, önceki gece Bebek'te görüntülendi.
Yalnız başına mekandan çıkan iş insanı, direksiyona geçerek Bebek'in ara sokaklarda bir süre bekledi. Daha sonra bir bayan ve erkek arkadaşını arabaya aldı.