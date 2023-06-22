Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...

Hatta Türkay, sevgilisinin iki çocuğu ile iyice yakınlaşmış ve çiftin de bu sebeple evleneceği iddia edilmişti. Mayıs ayında sürpriz bir karar ile yollarını ayıran ikilinin, birbirlerine defalarca ihanet ettiği iddia edilmişti. Yaşanan sancılı süreç sonrası ilk kez ortaya çıkan İzzet Antebi, önceki gece Bebek'te görüntülendi.