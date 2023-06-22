Ebru Destan'dan samimi itiraf: "En sevdiğim mevsim yaz..."

EVLİLİĞE HAZIR

Sinan Akçıl ve Ömür Gedik önceki gün Kuşadası'nda temeli atılan projesinin lansman gecesine katıldı. Yapılan evlerden birinin anahtarını alan ve kasasında saklayacağını söyleyen Akçıl "Bu evi evleneceğim kadın ile yaşamak için aldım evlerin ilk teslim tarihi 30 ay sonrasınaymış, herhalde ben de o zamana kadar evlenmiş olurum" diyerek evliliğe hazır olduğunu belirtti. Akçıl'ın bu sözleri üzerine Gedik, "Böyle centilmen erkekler artık kalmadı" diyerek sevgilisi Ferhat Göçer'e tatlı bir gönderme yaptı.