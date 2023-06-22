Ebru Destan'dan samimi itiraf: "En sevdiğim mevsim yaz..."

Eski model ve oyuncu Ebru Destan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken model, "En sevdiğim mevsim yaz... Bir tane elbise ve sandalet tamam" dedi. Yaz planlarından da bahseden Destan, "Yazlığa gideceğim. Zaten yazın televizyonla ilgili bir şey yapmayız. Eylül'den itibaren buradayım" diye konuştu.
YERLİ JOHN WICK!
Yarın gösterime girecek olan ve başrollerini Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar'ın oynadığı, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın olduğu ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 'Adalet' filminin galası geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'de gerçekleşti. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan Arslan "Çok keyifli, bol aksiyonlu bir film çektik. Dövüş sahneleri özellikle çok iyiydi. Altından kalktığımızı düşünüyoruz. Umarım keyif ile izlerler" dedi.
MUTLU SON
Ünlü oyuncu Eda Ece, 2019 yılından beri aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi. Eda'nın nikah davetiyesinde Ece olarak bilinen soyadının "Uzunalioğlu" olduğu ortaya çıkmış bu durum sosyal medyanın gündemine oturmuştu.