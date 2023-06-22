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    Ebru Destan'dan samimi itiraf: "En sevdiğim mevsim yaz..."

    Nişantaşı'ndan görüntülenen eski model ve oyuncu Ebru Destan, "En sevdiğim mevsim yaz... Bir tane elbise ve sandalet tamam" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Yazın semigesi

    Eski model ve oyuncu Ebru Destan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken model, "En sevdiğim mevsim yaz... Bir tane elbise ve sandalet tamam" dedi. Yaz planlarından da bahseden Destan, "Yazlığa gideceğim. Zaten yazın televizyonla ilgili bir şey yapmayız. Eylül'den itibaren buradayım" diye konuştu.

    YERLİ JOHN WICK!
    Yarın gösterime girecek olan ve başrollerini Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar'ın oynadığı, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın olduğu ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 'Adalet' filminin galası geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'de gerçekleşti. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan Arslan "Çok keyifli, bol aksiyonlu bir film çektik. Dövüş sahneleri özellikle çok iyiydi. Altından kalktığımızı düşünüyoruz. Umarım keyif ile izlerler" dedi.




    MUTLU SON
    Ünlü oyuncu Eda Ece, 2019 yılından beri aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi. Eda'nın nikah davetiyesinde Ece olarak bilinen soyadının "Uzunalioğlu" olduğu ortaya çıkmış bu durum sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



        GÖZ KAMAŞTIRDI
        Sosyetenin en ünlü simalarından Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Sabancı, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan 6 aylık hamile sosyetik gelin, son katıldığı davette yine göz kamaştırdı. Fıstık yeşili göğüs dekolteli bir elbise giyen Sabancı, yine çok şıktı. Nazlı Sabancı'ya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.



        BÜYÜLEDİ!
        Hafsanur Sancaktutan, tatile çıktı. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yaptı. Kahverengi bikini tercih eden Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.



        İTALYA GÜZELİ!
        İtalya'ya giden güzel oyuncu Burcu Özberk, orada çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Özberk'in ''Volare' artık benim şarkım'' notunu düştüğü kareleri, Instagram'da saatler içinde 300 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri, ünlü oyuncunun karelerini yorum yağmuruna tuttu.

            EVLİLİĞE HAZIR
            Sinan Akçıl ve Ömür Gedik önceki gün Kuşadası'nda temeli atılan projesinin lansman gecesine katıldı. Yapılan evlerden birinin anahtarını alan ve kasasında saklayacağını söyleyen Akçıl "Bu evi evleneceğim kadın ile yaşamak için aldım evlerin ilk teslim tarihi 30 ay sonrasınaymış, herhalde ben de o zamana kadar evlenmiş olurum" diyerek evliliğe hazır olduğunu belirtti. Akçıl'ın bu sözleri üzerine Gedik, "Böyle centilmen erkekler artık kalmadı" diyerek sevgilisi Ferhat Göçer'e tatlı bir gönderme yaptı.



            STRES ATTI!
            Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Portekiz ekibi Portimonense'ye giden Berke Özer, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Genç futbolcu, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Arkadaşıyla beraber denize giren Özer, kısa bir yüzme molasının ardından duş aldıktan sonra locasına geçti. Ercan AKGÜN

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            Gençlere 3 müjde
            Haberler Saklambaç Ebru Destan'dan samimi itiraf: "En sevdiğim mevsim yaz..."
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