Süperstar Ajda Pekkan herkesi şoke etti! Gazetecileri tersleyip köpeğine...

Ajda Pekkan, önceki gün Etiler'deki bir et restoranından çıkarken görüntülendi. Süperstar, gazetecilerin röportaj isteğini, "Ben sizle konuşmuyorum." diyerek geri çevirdi.
Gazetecilerin ısrarlı sorularına "Her şey yolunda, gayet iyiyim" diyerek cevap veren Pekkan, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Sarıyer'de ki villasını sattığı ve Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği yönündeki sorulara "Bunları sorduğunuz için sizlere röportaj vermiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan röportaj sırasında bir hayli gergin olan Pekkan, "Köpeğime mama aldım" sözleriyle de herkesi şaşırttı.