Süperstar Ajda Pekkan herkesi şoke etti! Gazetecileri tersleyip köpeğine...

Gazetecilerin ısrarlı sorularına "Her şey yolunda, gayet iyiyim" diyerek cevap veren Pekkan, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Sarıyer'de ki villasını sattığı ve Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği yönündeki sorulara "Bunları sorduğunuz için sizlere röportaj vermiyorum" diyerek tepki gösterdi.