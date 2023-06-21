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    Süperstar Ajda Pekkan herkesi şoke etti! Gazetecileri tersleyip köpeğine...

    Ajda Pekkan İstanbul gecelerinde hiç alışılmadık şeyler yaptı. Pekkan, gazetecileri sokak ortasında tersledi. Süperstar’ın yardımcısı ise kameraların görüntü almasını engelledi. Etiler’in en lüks et restoranlarından birinden çıkan Pekkan, “Köpeğime mama aldım” diyerek oldukça şaşırttı.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Süper ziyaf’et’!

    Ajda Pekkan, önceki gün Etiler'deki bir et restoranından çıkarken görüntülendi. Süperstar, gazetecilerin röportaj isteğini, "Ben sizle konuşmuyorum." diyerek geri çevirdi.

    Gazetecilerin ısrarlı sorularına "Her şey yolunda, gayet iyiyim" diyerek cevap veren Pekkan, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Sarıyer'de ki villasını sattığı ve Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği yönündeki sorulara "Bunları sorduğunuz için sizlere röportaj vermiyorum" diyerek tepki gösterdi.

    Öte yandan röportaj sırasında bir hayli gergin olan Pekkan, "Köpeğime mama aldım" sözleriyle de herkesi şaşırttı.

        MAMA ALDI!
        Türkiye'nin en gözde ve en pahalı et restoranlarından birinden köpeğine alması kafaları karıştırdı. Röportaj sonrasında ise Ajda Pekkan'ın çalışanı olduğunu söyleyen biri ile basın mensupları arasında tartışma çıktı.

        Önce fotoğraf çekmeye çalışan gazeteciye dirseği ile müdahale ederek engellemeye çalışan kişi daha sonra ise kameramanların önüne geçerek kamusal alanda görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

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        Haberler Saklambaç Süperstar Ajda Pekkan herkesi şoke etti! Gazetecileri tersleyip köpeğine...
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