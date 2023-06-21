Şevval Şahin’in den renk cümbüşü!

Şevval Şahin sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. İbiza tatiline hızlı başlayan 23 yaşındaki güzel model, renkli bikinisi ile objektif karşısına geçti.
Şahin'in karpuz dilimi desenli bikinisi ve muhteşem fiziği sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Muhteşem fiziğini gözler önüne seren güzel modelin tatil pozları beğeni rekorları kırdı.
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Cem Adrian önceki akşam Bursa'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Adrian şarkılarının yanı sıra sahne ritüelini bozmayarak türküler söylemeyi de ihmal etmedi. "Öf Öf " ve "Mihriban" başta olmak üzere peş peşe seslendirdiği seçkin türkülerle, kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri büyüledi.