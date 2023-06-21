Şevval Şahin’in den renk cümbüşü!





DOST MECLİSİ

Yaz sezonu ile Bodrum hareketlenmeye başladı. Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Yazıcıoğlu, yakın dostları sanatçı Nilgün Belgün ve Ayfer Toprak ile Türkbükü'nde bir balıkçıda yemek yedi. Eski dostlar, günün sonunda hep birlikte hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi.

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