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    Şevval Şahin’in den renk cümbüşü!

    Sosyal medya da 439 bin takipçisi olan Şevval Şahin’in cesur pozları büyük ilgi görüyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Renk cümbüşü!

    Şevval Şahin sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. İbiza tatiline hızlı başlayan 23 yaşındaki güzel model, renkli bikinisi ile objektif karşısına geçti.

    Şahin'in karpuz dilimi desenli bikinisi ve muhteşem fiziği sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Muhteşem fiziğini gözler önüne seren güzel modelin tatil pozları beğeni rekorları kırdı.

    YOĞUN İLGİ
    Cem Adrian önceki akşam Bursa'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Adrian şarkılarının yanı sıra sahne ritüelini bozmayarak türküler söylemeyi de ihmal etmedi. "Öf Öf " ve "Mihriban" başta olmak üzere peş peşe seslendirdiği seçkin türkülerle, kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri büyüledi.



        İSTANBUL'UN YILDIZI!
        Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de sahne aldı. Tilbe, 'Aşk Bir Kahkaha', 'Vazgeçtim', 'Delikanlım' ve 'El Adamı' gibi dillerde marş olan şarkılarını art arda sıraladı. Zaman zaman Boğaz'a karşı aşk şarkılarını seslendirdi duygulandırdı, zaman zaman ise hareketli parçalarını kendine has dansıyla süsleyerek neşelendirdi. Farklı tarzıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe, gri payetli pantolonu, simli tuniğiyle sahne aldığı gecede müzikseverlerden tam not aldı.

        GİDEREK ERİYOR
        Sık sık sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, son tatil pozlarıyla takipçilerini korkuttu. Mini bir elbise giyip poz veren Yalçın'ın aşırı zayıf hali dikkat çekti. Sosyetik isme takipçileri "kilo al" uyarısında bulundu. Yalçın, daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara "Gayet sağlıklı ve iyiyim" demişti.


        YENİ HEYECAN
        Yorumculuğunun yanı sıra son yıllarda oynadığı rollerde, oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Öykü Gürman, yeni heyecanı 'Acıyı Bırak' teklisini 23 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlayacak. Sözü ve müziği Azerbaycanlı Tural Gasimov'a ait olan şarkı, müzikal konsepti ile geniş bir renk cümbüşüne sahip...



            KISA BİR ARA
            Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Apak, ''Arkadaşımızın davetine geldim. Onun dışında stand-up şovumuz devam tatile girdi. Eylül'de yeniden başlayacağız'' dedi.



            MİNİ DÜET!
            Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Elif ve Semih İğde, küçük oğulları Edis onuruna Bursa'da görkemli bir sünnet töreni organize etti. 800 kişilik davette, ünlü sanatçı Berkay sahne aldı. Edis'i sahneye çağıran Berkay, birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.



            ÖZKAN TIMES MEYDANI'NDA
            'Yansın İstanbul' isimli tekli çalışmasıyla müzik listeleri ve dijital platformlarda yükselişini sürdüren İsmail Özkan'ın klibi Amerika'nın New York kentinde Times Square Meydanı'ndaki ışıklı tabelada boy gösterdi. Sezen Aksu'ya ait 'Yansın İstanbul' şarkısını yorumlayarak büyük çıkış yakalayan, klipiyle ses getiren TRT ses sanatçısı İsmail Özkan yer aldı.



                DOST MECLİSİ
                Yaz sezonu ile Bodrum hareketlenmeye başladı. Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Yazıcıoğlu, yakın dostları sanatçı Nilgün Belgün ve Ayfer Toprak ile Türkbükü'nde bir balıkçıda yemek yedi. Eski dostlar, günün sonunda hep birlikte hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi.

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                Haberler Saklambaç Şevval Şahin’in den renk cümbüşü!
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