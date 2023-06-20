O eski halinden eser yok! Yüzünden birçok operasyon geçiren Melisa Döngel'den estetik bilmecesine açıklık: 'Ben benlikten...'

Son dönemde 'Sefo' sahne adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündeminde olan Melisa Döngel, hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Eski hali çok konuşulan oyuncu, estetiklerini tek tek açıkladı.
"BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"
23 yaşındaki Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün bir YouTube kanalına konuk oldu. "Hakkımda en çok aranan soruların cevaplarını vereceğim" diyen 23 yaşındaki güzel, "Melisa Döngel estetiksiz hali?" yazılı notu kameraya gösterdikten sonra çarpıbı bir açıklamaya imza attı.