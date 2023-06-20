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    O eski halinden eser yok! Yüzünden birçok operasyon geçiren Melisa Döngel'den estetik bilmecesine açıklık: 'Ben benlikten...'

    Yüzündeki değişimle yıllar içinde bambaşka biri haline gelen Melisa Döngel, estetiklerini tek tek açıkladı. Güzel oyuncu, çene ve yanak dolgusuna kadar birçok operasyon yaptırmış.

    Bambaşka biri oldu!

    Son dönemde 'Sefo' sahne adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündeminde olan Melisa Döngel, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

    Eski hali çok konuşulan oyuncu, estetiklerini tek tek açıkladı.

    "BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"
    23 yaşındaki Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün bir YouTube kanalına konuk oldu. "Hakkımda en çok aranan soruların cevaplarını vereceğim" diyen 23 yaşındaki güzel, "Melisa Döngel estetiksiz hali?" yazılı notu kameraya gösterdikten sonra çarpıbı bir açıklamaya imza attı.

        Döngel şunları söyledi: "Tamam estetiklerimi açıklayayım o zaman. 'Estetik' de denmez buna aslında... Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında"

        Geçtiğimiz yıl öz babası tarafından istismara uğradığını açıklayan Melisa Döngel, bu konuda yıllarca psikolojik destek aldığını açıklamıştı. Tek başına verdiği mücadelede Kerem Bürsin'in her zaman yanında olduğunu hem kendisine hem de kız kardeşine abilik yaptığını söyleyen Döngel, şu ifadeleri kullandı: "O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim... Benim abimdi, bayılıyorum ona"


        Kerem Bürsin, Melisa Döngel'in babasıyla yaşadığı sıkıntılı günlerde güzel oyuncuya abilik yapmış.

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