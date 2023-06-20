O eski halinden eser yok! Yüzünden birçok operasyon geçiren Melisa Döngel'den estetik bilmecesine açıklık: 'Ben benlikten...'

Geçtiğimiz yıl öz babası tarafından istismara uğradığını açıklayan Melisa Döngel, bu konuda yıllarca psikolojik destek aldığını açıklamıştı. Tek başına verdiği mücadelede Kerem Bürsin'in her zaman yanında olduğunu hem kendisine hem de kız kardeşine abilik yaptığını söyleyen Döngel, şu ifadeleri kullandı: "O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim... Benim abimdi, bayılıyorum ona"



Kerem Bürsin, Melisa Döngel'in babasıyla yaşadığı sıkıntılı günlerde güzel oyuncuya abilik yapmış.