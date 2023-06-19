Futbolcu Oğulcan Çağlayan Arnavutköy'de çok fena yakalandı! Gazetecileri fark edince bir anda...

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Pendikspor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, önceki gün gecelerde boy gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Bodrumspor ile oynanan maç sonrası Süper Lig'e çıkan takımın kadrosunda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Arnavutköy'de eşi Peri Ispartalı ve iki arkadaşı ile yemek yedi.
Masasındaki sigara da dikkatlerden kaçmadı.
BEBEK BAKICIYA EMANET!
1 ay önce bir erkek çocuğu olan ve babalık duygusunu tadan futbolcu, eşiyle felekten bir gece çaldı. Bir anda patlayan flaşlar ile şok olan Çağlayan, hemen kendisini toparlamaya çalışırken, eşi de yüzünü gizlemeye çalıştı.