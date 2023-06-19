Futbolcu Oğulcan Çağlayan Arnavutköy'de çok fena yakalandı! Gazetecileri fark edince bir anda...

BEBEK BAKICIYA EMANET!

1 ay önce bir erkek çocuğu olan ve babalık duygusunu tadan futbolcu, eşiyle felekten bir gece çaldı. Bir anda patlayan flaşlar ile şok olan Çağlayan, hemen kendisini toparlamaya çalışırken, eşi de yüzünü gizlemeye çalıştı.