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    Futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara için heyecanlandıran proje! Hayalim Türk...

    “Hayalim Türk dizilerinde oynamak” diyen Icardi’nin eşi Wanda Nara için yapımcılar harekete geçti. Hande Erçel ve Wanda Nara’yı bir projede buluşturmak isteyen yapımcılar şimdiden çalışmalara başladı.

    Heyecanlandıran proje!

    Icardı'nın Galatasaray'a imza atmasının ardından gündemden düşmeyen Wanda Nara, tıpkı ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de magazin basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.

    Galatasaray'ın sevgilisi Mauro Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, sosyal medya hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi.

    Sosyetik yenge, "Türkler seni çok seviyor" paylaşımına verdiği cevapla taraftarları heyecanlandırdı.

    "Ben de onları" diyerek hayranlarını mutlu eden Wanda, "Hayalim bir Türk dizisinde oynamak" ifadesini kullanınca sosyal medya alev aldı.

        REYTİNG REKORLARI KIRARIZ
        Ayrıca sosyal medyadaki bazı haberlere göre; Wanda Nara'nın Türk dizilerinde oynamak istemesinin ardından, yapımcıların harekete geçtiği ve Nara için bir proje hazırlığında oldukları iddia edildi.

        Hatta ve hatta yapımcıların Wanda Nara ile Hande Erçel'i aynı projede oynatmak istedikleri de gelen iddialar arasında yer aldı.

        Bunu duyan sosyal medya kullanıcıları ise "İcardi'yi tekrar getir kendi senaryonu yaz ve oyna... Reyting rekorları kırarız yenge" yorumları yaptı.

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