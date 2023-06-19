Futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara için heyecanlandıran proje! Hayalim Türk...

Icardı'nın Galatasaray'a imza atmasının ardından gündemden düşmeyen Wanda Nara, tıpkı ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de magazin basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Galatasaray'ın sevgilisi Mauro Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, sosyal medya hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi.