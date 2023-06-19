Ebru Şallı EYT yasasından faydalanarak emekli oldu! Oğlu Beren'in haftalığına...

Ebru Şallı, önceki gün Baltalimanı'ndaki bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu ve 7 bin 500 lira maaşa bağlandığını açıklayan Şallı, henüz maaşını almadığını söyledi.

Ünlü manken, "Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi geldi. Görünce şaşırdım ama gerçekten gurur verici" diye konuştu.