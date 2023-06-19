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    Ebru Şallı EYT yasasından faydalanarak emekli oldu! Oğlu Beren'in haftalığına...

    EYT yasasından faydalanarak emekli olan ve 7 Bin 500 TL maaş alan Ebru Şallı, oğlu Beren’in haftalığına zam yaptı. Ebeveynlere seslenen ünlü manken “Çocuğunuzu sosyal medya ve Tiktok’tan uzak tutun” dedi.

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Anne ve babalara seslendi

    Ebru Şallı, önceki gün Baltalimanı'ndaki bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu ve 7 bin 500 lira maaşa bağlandığını açıklayan Şallı, henüz maaşını almadığını söyledi.

    Ünlü manken, "Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi geldi. Görünce şaşırdım ama gerçekten gurur verici" diye konuştu.

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    EYT sonrası oğlu Beren'in haftalığına zam yaptığını esprili bir dille söyleyen Şallı, "Bero'nun maaşına zam yaptım. Haftalığını her Pazartesi hesabına yatırıyorum" ifadelerini kullandı.

    Ünlü manken, muhabirlerin "Oğlunuzun ünlü çocuğu olması sizi zorluyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Ergenler biraz korkutuyor ama spor bunların ilacı.
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        Haberler Saklambaç Ebru Şallı EYT yasasından faydalanarak emekli oldu! Oğlu Beren'in haftalığına...
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