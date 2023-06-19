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    Başakşehir Futbol Kulübü'nün file bekçisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan Arnavutköy gecelerinde! İsme özel plakalı 5 milyon TL değerindeki...

    Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan yeni araçlarıyla İstanbul sokaklarında tur atan çiftin keyfi oldukça yerindeydi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    İsme özel plaka!

    Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Volkan Babacan, önceki akşam eşi Hilal Babacan ile Arnavutköy'de yemekteydi. Mekan çıkışında görüntülenen çift, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Babacan çifti, yeni aldıkları 5 milyon lira değerindeki lüks otomobilleriyle de ilk kez görüntülenmiş oldu. Aracın plakasının ise çiftin isimlerinin baş harflerinden oluştuğu görüldü.
    Doğan SAVAŞ

    ANLAMLI DESTEK
    Bütün ülkeyi yasa boğan 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası bölge halkına yardımda bulunmak için resim çalışmalarını hızlandırarak 23 eserden oluşan bir sergi gerçekleştiren 9 yaşındaki Elisa Süleymanoğlu'na bir destek de Berdan Mardini'den geldi. Önceki gün İstanbul'da gerçekleşen sergi ve kitap lansmanında ücretsiz bir şekilde sahneye çıkarak minik ressama destek veren Berdan Mardini, şarkılarıyla etkinliği taçlandırdı.



    İHTİŞAMLI ÇIKIŞ
    Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Göksel, en taze ve yeni teklisi "Burda Kalayım" ile zirveye yerleşti. Göksel, yıllar içinde kendisine kurduğu dev dinleyici kitlesinden yine tam not aldı. Uzun bir yoldan gelip kendi kariyerini inşa eden Göksel, yeni şarkısı ile yaza çarpıcı bir giriş yaparak yine farkını gösterdi.



    KİM BU YILAN!
    Demet Özdemir geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 8 Mayıs'ta şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in 'yılan' paylaşımı akıllara "Gönderme mi yaptı?" sorusunu getirdi.

        START VERİLDİ!
        Konser maratonuna kısa bir ara veren şarkıcı Demet Akalın, ailesiyle birlikte Bodrum'da sezonu açtı. Bikinili fotoğrafını paylaşan Akalın, güneş banyosu yaptı. Geçtiğimiz gün gittiği restoranda ödediği servis bedeli ücretine tepki gösteren Demet Akalın, o anları da hesabından yayınlamıştı. Restoranın bu bedeli hak etmediğini dile getiren Akalın, "Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil" ifadelerini kullanmıştı.



        BABA OĞUL DÜETİ GELİYOR
        Cengiz Kurtoğlu, Beylikdüzü'nde sahne aldı. Mekan sahibi Gökhan Reis ile poz veren Kurtoğlu, "Konserleriniz ve sahneleriniz hep dolu oluyor yıllardır. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bunu kırk küsür yıldır çalışmaya ve başarıya bağlıyorum. Ayrıca seyircimiz de bizi baş tacı yaptı. Hepimiz bir aile olduk. Bu arada Kurtoğlu, oğlu Aydın ile tek şarkılık bir düet yapacağını açıkladı.
        Doğan SAVAŞ

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        Asgari ücretliye zam trafiği hızlandı
        Haberler Saklambaç Başakşehir Futbol Kulübü'nün file bekçisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan Arnavutköy gecelerinde! İsme özel plakalı 5 milyon TL değerindeki...
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