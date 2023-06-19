Başakşehir Futbol Kulübü'nün file bekçisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan Arnavutköy gecelerinde! İsme özel plakalı 5 milyon TL değerindeki...

Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Volkan Babacan, önceki akşam eşi Hilal Babacan ile Arnavutköy'de yemekteydi. Mekan çıkışında görüntülenen çift, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Babacan çifti, yeni aldıkları 5 milyon lira değerindeki lüks otomobilleriyle de ilk kez görüntülenmiş oldu. Aracın plakasının ise çiftin isimlerinin baş harflerinden oluştuğu görüldü.

Doğan SAVAŞ

ANLAMLI DESTEK

Bütün ülkeyi yasa boğan 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası bölge halkına yardımda bulunmak için resim çalışmalarını hızlandırarak 23 eserden oluşan bir sergi gerçekleştiren 9 yaşındaki Elisa Süleymanoğlu'na bir destek de Berdan Mardini'den geldi. Önceki gün İstanbul'da gerçekleşen sergi ve kitap lansmanında ücretsiz bir şekilde sahneye çıkarak minik ressama destek veren Berdan Mardini, şarkılarıyla etkinliği taçlandırdı.