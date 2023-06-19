Başakşehir Futbol Kulübü'nün file bekçisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan Arnavutköy gecelerinde! İsme özel plakalı 5 milyon TL değerindeki...

Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Volkan Babacan, önceki akşam eşi Hilal Babacan ile Arnavutköy'de yemekteydi. Mekan çıkışında görüntülenen çift, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Babacan çifti, yeni aldıkları 5 milyon lira değerindeki lüks otomobilleriyle de ilk kez görüntülenmiş oldu. Aracın plakasının ise çiftin isimlerinin baş harflerinden oluştuğu görüldü.
Doğan SAVAŞ
ANLAMLI DESTEK
Bütün ülkeyi yasa boğan 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası bölge halkına yardımda bulunmak için resim çalışmalarını hızlandırarak 23 eserden oluşan bir sergi gerçekleştiren 9 yaşındaki Elisa Süleymanoğlu'na bir destek de Berdan Mardini'den geldi. Önceki gün İstanbul'da gerçekleşen sergi ve kitap lansmanında ücretsiz bir şekilde sahneye çıkarak minik ressama destek veren Berdan Mardini, şarkılarıyla etkinliği taçlandırdı.
İHTİŞAMLI ÇIKIŞ
Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Göksel, en taze ve yeni teklisi "Burda Kalayım" ile zirveye yerleşti. Göksel, yıllar içinde kendisine kurduğu dev dinleyici kitlesinden yine tam not aldı. Uzun bir yoldan gelip kendi kariyerini inşa eden Göksel, yeni şarkısı ile yaza çarpıcı bir giriş yaparak yine farkını gösterdi.
KİM BU YILAN!
Demet Özdemir geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 8 Mayıs'ta şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in 'yılan' paylaşımı akıllara "Gönderme mi yaptı?" sorusunu getirdi.