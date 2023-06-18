Tuba Büyüküstün'den gözü yaşlı selfie! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medyada çoğu zaman mutlu görünmek isterken Tuba Büyüküstün herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu bunun tam tersini yaptı ve ağlarken çekilen bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
NEDENİ MERAK EDİLDİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan, zaman zaman takipçileriyle dertleşen oyuncu, gözü yaşlı bir fotoğrafına yer verdi. Ünlü oyuncunun bu karesi hayranlarını meraklandırdı ve kimse anlam veremedi. Öte yandan oyuncu Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde köpeği Korsan'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 17 yıllık yakın dostunun vefatıyla yıkılan Büyüküstün, şu sıralar zor günler geçiriyor.
MARKA YÜZÜ OLDU!
Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu güçlü bir iş birliğine imza attı. Türkoğlu, dünyaca ünlü bir kozmetik firmasının "Birden çok etkisiyle birden gelen güzellik" mottosuna sahip kremlerinin ilk Türk marka yüzü oldu. Türkoğlu, iş birliği hakkında şöyle konuştu: "Mesleğim gereği günün önemli bir kısmını makyajlı geçiriyorum. Cildimin canlı ve sağlıklı görünümünü koruması için kullandığım bakım ürünlerinin cildimle uyum içerisinde olmasını önemsiyorum"