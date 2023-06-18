Tuba Büyüküstün'den gözü yaşlı selfie! Kimse ne olduğunu anlamadı...





ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin sahibi olan Bülent Kaya, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen ödül törenine katıldı. "Yılın En İyi Turizm yatırımcısı" ödülünü yakın dostu Seda Sayan'dan almak için sahneye çıkan Kaya, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kaya'ya ödülü takdim eden Sayan ise, "Her zaman her zor koşulda sanatçıların yanında durup destek verdiği için de kendisine çok teşekkür ederim" diyerek övgü dolu sözler söyledi.