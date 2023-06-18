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    Tuba Büyüküstün'den gözü yaşlı selfie! Kimse ne olduğunu anlamadı...

    Tuba Büyüküstün, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gözü yaşlı bir fotoğrafını paylaşan Büyüküstün’e ne olduğunu kimse anlamadı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Gözü yaşlı selfie

    Magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medyada çoğu zaman mutlu görünmek isterken Tuba Büyüküstün herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu bunun tam tersini yaptı ve ağlarken çekilen bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

    NEDENİ MERAK EDİLDİ
    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan, zaman zaman takipçileriyle dertleşen oyuncu, gözü yaşlı bir fotoğrafına yer verdi. Ünlü oyuncunun bu karesi hayranlarını meraklandırdı ve kimse anlam veremedi. Öte yandan oyuncu Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde köpeği Korsan'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 17 yıllık yakın dostunun vefatıyla yıkılan Büyüküstün, şu sıralar zor günler geçiriyor.

    MARKA YÜZÜ OLDU!
    Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu güçlü bir iş birliğine imza attı. Türkoğlu, dünyaca ünlü bir kozmetik firmasının "Birden çok etkisiyle birden gelen güzellik" mottosuna sahip kremlerinin ilk Türk marka yüzü oldu. Türkoğlu, iş birliği hakkında şöyle konuştu: "Mesleğim gereği günün önemli bir kısmını makyajlı geçiriyorum. Cildimin canlı ve sağlıklı görünümünü koruması için kullandığım bakım ürünlerinin cildimle uyum içerisinde olmasını önemsiyorum"


        KİRALIK AŞK ARANIYOR!
        Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar'a önceki akşam Bebek'te bir mekanda sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Birlikte gazetecilere poz veren ikili, daha sonra soruları yanıtladı. Görgüzel, ''Selim'e yeni yaşında aşk diliyorum. Bana gelince, henüz hayatımda aşk yok. Gerçek aşkı bulana kadar, vallahi kiralık kavalye tutacağım'' dedi.



        ÖVGÜ DOLU SÖZLER
        Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin sahibi olan Bülent Kaya, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen ödül törenine katıldı. "Yılın En İyi Turizm yatırımcısı" ödülünü yakın dostu Seda Sayan'dan almak için sahneye çıkan Kaya, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kaya'ya ödülü takdim eden Sayan ise, "Her zaman her zor koşulda sanatçıların yanında durup destek verdiği için de kendisine çok teşekkür ederim" diyerek övgü dolu sözler söyledi.

        EN MUTLU GÜNÜ
        İş insanı Tayfun Anlar, kızı Mina Anlar'ın mezuniyet töreni için Fransa'ya gitti. Anlar, Fransa'da üniversite eğitimini başarılı bir şekilde bitiren kızının diplomasını alırken duygu dolu anlar yaşadı. Baba-kız tören sonrası bu güzel anı ölümsüzleştirerek fotoğraf çektirdi.


            'DAHA SABIRLIYIM'
            Kızı Mercan ile birlikte hayatı iyi yönde değişen ve artık daha sabırlı bir insan olduğunu belirten oyuncu Burak Yamantürk, baba olmanın kendisinde uyandırdığı hisleri bir dergiye anlattı. "Baba olduğunuzda ilk hissettiğiniz şey neydi" sorusunu cevaplayan Yamantürk şunları söyledi: "O anı net hatırlamak zor. Ne hissettiğini bile anlayamıyorsun. Sanırım huzur en baskını... Mercan'dan sonra daha sabırlı bir insan olmayı öğrendim"



            NEFESLERİ KESTİ!
            Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Antalya'da sahnesinde hayranlarını yine büyüledi. Hadise, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece daha yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise'nin her şarkısında ayrı bir coşku yaşandı.



            SARI ÇİÇEK ÇİÇEK
            Ünlü isimler yaz sezonunu açtı. Sosyal medya adeta renklendi. Oyuncular ve şarkıcılar, deniz ve havuz kenarından fotoğraf paylaşmaya başladı. Bu isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay oldu. Yoğun bir tempodan çıkan Yeşilçay, tatile çıkamasa da havuz başından poz vermeyi ihmal etmedi. Fit fiziği ile genç kızlara adeta taş çıkaran oyuncu, mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına ise, "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür" notunu ekledi.



                DUBAI'NİN YÜZÜ OLDU!
                Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, şehre ziyaretleri ve turizmi arttırmayı hedefleyen 'Dubai Presents' kampanyasını bu yıl temsil eden isim Türkiye'den Engin Altan Düzyatan oldu. Rol aldığı yapımlarla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir hayran kitlesine sahip olan Düzyatan, kampanyanın 2023 temsilcisi seçildi. Daha önce Hollywood'tan Jessica Alba ve Zac Efron gibi ünlü isimlerin rol aldığı kampanyada Düzyatan, tüm dünyada Dubai'nin tanıtımı için turizm elçisi olacak.



                SÜPERSATAR!
                Ajda Pekkan, kendisiyle klasikleşen Bodrum konserlerine start veriyor. Konseri bayramın 1. günü vermeye hazırlanan Süperstar, dev konser için dev ekip ile Bodrum'a çıkarma yapacak. Orkestra ekibinden yardımcı kadrosuna kadar 70 kişilik ekip ile Bodrum'a gelecek olan Pekkan, konser duyurunun yapılmasının ardından kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Konseri takip etmek için otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşanırken, Pekkan'ı ön sıralardan izlemek isteyen müzikseverler, konser içinde yoğun bir talep oluşturdu.



                UNUTULMAZ KONSER!
                Türk Pop Müziğin kült isimlerinden Sertab Erener, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile binlerce İstanbullu ile seslendirdi. Enerjinin hiç düşmediği konserde hayranlarına teşekkür eden sanatçı 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Everyway That I Can parçasını hayranlarının alkışları eşliğinde sahnede yorumladı.



                    KEYFİ KAÇTI!
                    Oyuncu İrem Sak, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla bir mekanda oturan İrem Sak, objektifleri fark edince rahatsız oldu. Makyajsız olduğu görülen Sak'ın yüzü asıldı. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı. (Aydın HAMZA)



                    AYRILDIK!
                    Yakışıklı oyuncu Korcan Kol, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yakın zamanda Amerika'da workshop almaya gideceğim. Bunun dışında görüştüğüm birkaç proje var" dedi. Aşk hayatı ile ilgili sorulan soruları da yanıtlayan Kol, "Ahsen ile yollarımızı ayırdık. Şu an hayatımda kimse yok" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

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                    Üvey anne
                    Haberler Saklambaç Tuba Büyüküstün'den gözü yaşlı selfie! Kimse ne olduğunu anlamadı...
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