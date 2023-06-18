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    Giydiği ayakkabı ile gündem olan Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

    Giydiği ayakkabı ile sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Oğuzhan Koç, zehir zemberek açıklamalarının ardından şimdi de, “Tarzın önemi yok, sanatın önemi var” dedi.

    Tarzın önemi yok

    Oğuzhan Koç dün akşam Kocaeli'de sahne aldı. Enerjisi, esprileri ve şarkılarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine de açıklık getirdi.

    Müzik ve şarkıların her şeyin önünde olduğunu söyleyen Koç "Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bugün de bunları giydim. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim.

    Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır. Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" diyerek alkış topladı.


        AĞIR SÖZLER SÖYLEMİŞTİ
        Ayakkabısına yapılan "kış lastiği" benzetmesine bozulan Koç, "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık..." sözleriyle kınanmıştı.

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        Üvey anne
        Haberler Saklambaç Giydiği ayakkabı ile gündem olan Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!
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