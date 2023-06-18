Giydiği ayakkabı ile gündem olan Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

Oğuzhan Koç dün akşam Kocaeli'de sahne aldı. Enerjisi, esprileri ve şarkılarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine de açıklık getirdi.
Müzik ve şarkıların her şeyin önünde olduğunu söyleyen Koç "Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bugün de bunları giydim. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim.
Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır. Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" diyerek alkış topladı.