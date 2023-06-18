Giydiği ayakkabı ile gündem olan Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama: Tarzın önemi yok!

Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır. Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" diyerek alkış topladı.