Fanatik Galatasaraylı Devrim Özkan, Sarı-Kırmızılıların bir maçını tribünden izlemiş ve o sırada sahada olan Lucas Torreira'nın dikkatini çekmişti.
Özkan ve Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Lucas Torreira'nın ismi aşk iddialarına karışmaya başlamıştı. Hatta ikilinin, birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Sık sık görüşmeye başlayan çift, sosyal medyadan birbirlerine takibe başlamıştı. Sürekli birlikte görüntülenen çift hiçbir zaman iddiaları yalanlayan ya da doğrulayan bir açıklamada bulunmamıştı.