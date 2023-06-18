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    Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!

    Galatasaraylı Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan, ünlü futbolcuya tekrar yeşil ışık yaktı. Sosyal medyadan tekrar birbirini takip etmeye başlayan ikili, küslüğü bitirdi.

    Devrim gibi ’aşk’!

    Fanatik GalatasarayDevrim Özkan, Sarı-Kırmızılıların bir maçını tribünden izlemiş ve o sırada sahada olan Lucas Torreira'nın dikkatini çekmişti.

    Özkan ve Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Lucas Torreira'nın ismi aşk iddialarına karışmaya başlamıştı. Hatta ikilinin, birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    Sık sık görüşmeye başlayan çift, sosyal medyadan birbirlerine takibe başlamıştı. Sürekli birlikte görüntülenen çift hiçbir zaman iddiaları yalanlayan ya da doğrulayan bir açıklamada bulunmamıştı.

        İKİNCİ BAHAR
        Fakat ikilinin aşkı kısa sürmüştü. İlişkinin bitme sebebi ise herkesi şaşkına çevirmişti. İddialara göre Torreira, Devrim Özkan'a mesleğini bırakmasını ve onunla evlenmesini söylemişti. Güzel oyuncu ise bu duruma son derece sinirlenerek ilişkiyi bitirmiş ve kariyerine odaklanmayı seçmişti.

        İlişkilerini noktaladıktan sonra birbirlerini takipten çıkan ikili, bu ayrılığa fazla dayanamadı. Torreira'yı sözlerinden dolayı affeden Özkan, tekrar eski aşkına döndü. Bu arada ikili Instagram'dan tekrar birbirini, takibe aldı.

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        Üvey anne
        Haberler Saklambaç Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
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