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    Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız

    Oğuzhan Koç, Instagram’da bir magazin sayfasının ayakkabısını eleştirmesiyle çileden çıktı. “Aşağılıksınız” diye sözlerine başlayıp ateş püsküren Koç’a birçok kullanıcı tepki gösterdi.

    Çıldırtan eleştiri

    Demet Özdemir ile dillere destan bir düğünle hayatını birleştiren ve evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

    Ünlü şarkıcı Koç, son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.

    İlginç ayakkabılarına yapılan "Kış lastiği" benzetmesi Koç'u çılgına çevirdi. Kendisiyle dalga geçilmesine bozulan Koç, "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık...

        Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" dedi. Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı Koç'un bu sözlerini kınadı.

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        Haberler Saklambaç Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
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