Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız

Demet Özdemir ile dillere destan bir düğünle hayatını birleştiren ve evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Koç, son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.
Demet Özdemir ile dillere destan bir düğünle hayatını birleştiren ve evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Koç, son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.
Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" dedi. Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı Koç'un bu sözlerini kınadı.