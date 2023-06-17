Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız

İlginç ayakkabılarına yapılan "Kış lastiği" benzetmesi Koç'u çılgına çevirdi. Kendisiyle dalga geçilmesine bozulan Koç, "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık...