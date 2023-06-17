Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Geçtiğimiz yıl, katıldığı bir doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can'ı, Orhan Gencebay hakkında konuştuğu için darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen sanatçı, "Darp yok sadece bağırıp çağırma var. Ben büyüklerime laf söyletmem. İyi ki de bağırmışım" dedi.
YILDIZI PARLIYOR!
Son dönemin yıldız oyuncularından Afra Saraçoğlu, bir markanın yeni reklam yüzü oldu. Markanın yeni kampanyası için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Önce kendinin iyi olduğundan emin olmalısın" dedi. Kurgulanan reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.
MORAL DEPOLADI
Kubilay Aka, marka yüzü olduğu bir giyim markası için Danimarka'ya gitti ve genel merkezde marka yöneticileri tarafından ağırlandı. Danimarka'da kaldığı süre içerisinde Aka, Kopenhag sokaklarında gezerek önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak yeni filmi öncesinde moral depoladı.