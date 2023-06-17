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    Cengiz Kurtoğlu Mustafa CanOrhan Gencebay hakkında konuştuğu için darp ettiği iddiası ile ilgili konuştu: 'Büyüklerime..'

    Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Sevenleri, usta sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    ‘Büyüklerime laf söyletmem’

    Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Geçtiğimiz yıl, katıldığı bir doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can'ı, Orhan Gencebay hakkında konuştuğu için darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen sanatçı, "Darp yok sadece bağırıp çağırma var. Ben büyüklerime laf söyletmem. İyi ki de bağırmışım" dedi.



    YILDIZI PARLIYOR!
    Son dönemin yıldız oyuncularından Afra Saraçoğlu, bir markanın yeni reklam yüzü oldu. Markanın yeni kampanyası için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Önce kendinin iyi olduğundan emin olmalısın" dedi. Kurgulanan reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.

    MORAL DEPOLADI
    Kubilay Aka, marka yüzü olduğu bir giyim markası için Danimarka'ya gitti ve genel merkezde marka yöneticileri tarafından ağırlandı. Danimarka'da kaldığı süre içerisinde Aka, Kopenhag sokaklarında gezerek önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak yeni filmi öncesinde moral depoladı.



        DAVETE İCABET!
        Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri Bebek'te bir güzellik merkezinin açılışında buluştu. Ali Turan ve mimar oğlu Baturan Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Ebru Erberdi, konuklar için özel bir menü hazırladı. Birbirinden özel lezzetler ve Onur Seçkin'in DJ performansı eşliğinde eğlenceli bir şekilde gerçekleşen davet tüm katılımcılardan tam not aldı.


        YEPYENİ ALBÜM!
        Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN "Bi' Tek Ben Anlarım" ile 2022'ye damgasını vurmuş, geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Al Aramızdan" ile kariyerini daha da sağlamlaştırmıştı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den kurulu KÖFN'ün yeni albümü "Popstar" yayınlandı. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı "Popstar" pop müziğin tanımını yeniden yaparken, dikkat çeken bir enerji ve dinamizm sergiliyor.



        SIKI DİYET!
        Pop müziğin en güçlü kadın seslerinden Göksel, yeni şarkısı için hazırlandı. 51 yaşındaki şarkıcı, yeni single'ı için sıkı bir diyete girdi. Göksel, sebze ağırlıklı beslenmeye başlayıp asitli içecekleri hayatından çıkardı. Kick boksa da başlayan Göksel, bir ayda 6 kilo vererek 66'dan 60'a düştü.



            PASTA OLAY OLDU!
            Şeyma Subaşı, önceki gün eşi Mohammed Alsaloussi'ye bir doğum günü partisi hazırladı. Subaşı'nın eşine özel yaptırdığı pasta ise dalga konusu oldu. Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?" yorumları yaptı.



            DESTEK SÜRÜYOR
            Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, deprem bölgesini unutmadı. Aktif bir şekilde deprem zamanında kişisel yardımlarını devam ettiren sanatçı, sezon boyunca da şov programı aracılığıyla 1 milyon TL'yi aşkın maddi destekte bulundu.

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            Vermem seni ellere
            Haberler Saklambaç Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can'ı Orhan Gencebay hakkında konuştuğu için darp ettiği iddiası ile ilgili konuştu: 'Büyüklerime..'
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