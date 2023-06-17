



PASTA OLAY OLDU!

Şeyma Subaşı, önceki gün eşi Mohammed Alsaloussi'ye bir doğum günü partisi hazırladı. Subaşı'nın eşine özel yaptırdığı pasta ise dalga konusu oldu. Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?" yorumları yaptı.