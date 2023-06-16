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    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fena aşka geldi: Çiçeği burnunda çift bu sefer gizlemedi!

    Her defasında ilişkileri gizleyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bu kez gizlemedi. Geçtiğimiz gün el ele görüntü veren ikili, bu kez de sosyal medyada aşka geldi.

    ’Afra’ tafra yok! Aşk var

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. Aralarındaki aşk dedikodularını sık sık yalanlayan ikili sosyal medya hesaplarından aşklarını resmen ilan etti.

    Aralarında bir ilişki olmadığını, sadece yakın iki arkadaş olduklarını savunan oyuncular sonunda daha fazla dayanamadı. Daha önce bayram tatilinde de aynı manzaradan fotoğraf paylaşan başarılı oyuncular yakayı ele vermişti.

    KALPLER HAVADA UÇUŞTU!
    Yine geçtiğimiz günlerde Beril Pozam'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarında Saraçoğlu ile Demir'in el ele olduğu görülmüştü.

        Bu kez de ünlü ikilinin karşılıklı olarak yaptığı yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Saraçoğlu ve Demir'in, sosyal medyada birbirlerine beyaz kalp emojisi yorumunda bulunarak aşklarını ilan etmiş oldu.

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        Haberler Saklambaç Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fena aşka geldi: Çiçeği burnunda çift bu sefer gizlemedi!
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