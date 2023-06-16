Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fena aşka geldi: Çiçeği burnunda çift bu sefer gizlemedi!

Bu kez de ünlü ikilinin karşılıklı olarak yaptığı yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Saraçoğlu ve Demir'in, sosyal medyada birbirlerine beyaz kalp emojisi yorumunda bulunarak aşklarını ilan etmiş oldu.

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