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    Bodrum’da isyan var! Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'fahiş fiyatları' eleştiren ünlülere sitem etti...

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fahiş fiyatlarıyla sık sık gündem olan Ege'nin incisi için "Bir daha gitmem" resti çeken ünlü isimleri, 'bilgisizlikle' suçladı. "Bodrum'da 11 tane St. Tropez, Cannes var" diyen Aras'ın sosyal medyadan yaptığı çıkışa Bodrum halkı isyan etti: Magazini bırakın siz önce akmayan sular, yollardaki çukurlar için açıklama yapın.

    Bodrum’da isyan var!

    Yazın yaklaşmasıyla gündem Bodrum oldu. Yıllardır pahalılık haberleriyle sık sık gündeme gelen Ege'nin incisinden yansıyan fiyatlar, birçok ünlüyü de isyan ettirdi.

    Bir lahmacunun 450 TL'den satılıp bazı mekanlarda denize girmenin bedelinin dahi 10 bin TL'ye kadar çıktığı Bodrum'la ilgili haberler, tüm ulusal medyada olduğu gibi sosyal medyada da sıkça yer aldı.

    Özlem Yıldız'dan Çağla Şıkel'e, Begüm Kütük'ten İbrahim Büyükak'a kadar birçok ünlü isim de Bodrum'daki pahalılığı eleştirdi. Hatta şöhretini Türkbükü'nden çekilen görüntülere borçlu olan İvana Sert ile ünlü model Özge Ulusoy da "Bir daha Bodrum'a gitmem" çıkışı yaptı.

        'BİLGİ DÜZEYLERİ YOK HÜKMÜNDE'
        Bu yorumlar ve haberler karşısında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şu ifadeleri kullandı: "Bodrum, her yaz sezonu başında olduğu gibi yine "çok pahalı" olduğu iddialarıyla yıpratılmaya çalışılıyor. Dünyanın en ünlü otel zincirlerinin ve eğlence mekanlarının bulunduğu Bodrum'un lüks mekanlarındaki fiyatları örnek göstererek, ulusal basın aracılığı ile "Bodrum'a bir daha gitmem" mesajları veren bazı ünlü simalarımızın Bodrum hakkındaki bilgi düzeyleri, belli ki yok hükmünde. Çünkü, Belediyemiz'in 27 kafeteryasının ve 77 halk plajının günümüz koşullarına rağmen uygun olan fiyatlarının yanı sıra Bodrum Yarımadası'nın her yerinde ulaşılabilir fiyatlara tatil olanağı sunan oteller ve mekanlar var."

        BODRUMLULAR TEPKİLİ
        Ancak Aras'ın bu açıklamasına Bodrum'da yaşayan vatandaştan bazı tepkiler geldi. Bodrumlular, "Belediye başkanı olduktan sonra ilk işiniz bedava şezlongları kaldırmak oldu" ,"Belediye kafelerinin diğer restoranlardan fiyat farkı kalmadı", "Bodrum'u Cannes ve St. Tropez ile kıyaslayacağınıza önce yolları düzeltin; her yer çukur", "Sürekli kesilen sular için yapılan eleştiriler için de bir açıklamanız olsa keşke" gibi eleştirilerde bulundu.

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