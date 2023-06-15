Bodrum’da isyan var! Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'fahiş fiyatları' eleştiren ünlülere sitem etti...

'BİLGİ DÜZEYLERİ YOK HÜKMÜNDE'

Bu yorumlar ve haberler karşısında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şu ifadeleri kullandı: "Bodrum, her yaz sezonu başında olduğu gibi yine "çok pahalı" olduğu iddialarıyla yıpratılmaya çalışılıyor. Dünyanın en ünlü otel zincirlerinin ve eğlence mekanlarının bulunduğu Bodrum'un lüks mekanlarındaki fiyatları örnek göstererek, ulusal basın aracılığı ile "Bodrum'a bir daha gitmem" mesajları veren bazı ünlü simalarımızın Bodrum hakkındaki bilgi düzeyleri, belli ki yok hükmünde. Çünkü, Belediyemiz'in 27 kafeteryasının ve 77 halk plajının günümüz koşullarına rağmen uygun olan fiyatlarının yanı sıra Bodrum Yarımadası'nın her yerinde ulaşılabilir fiyatlara tatil olanağı sunan oteller ve mekanlar var."