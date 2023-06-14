Genç bir girişimci Fikriye Yeter Göcek’teki ‘Fimi Island’ adasını satın aldı: Kendisini ada sahibi ilan etti!

Artık yat, kat değil ada sahibi olmak moda...
Türkiye'nin birçok milyarderi Ege'de ada sahibiyken bu isimler arasına yeni bir isim eklendi. Göcek Adası İncirli Koyu'nda yer alan ve "Fimi Island" olarak anılan adanın yeni sahibinin Fikriye Yeter olduğu ortaya çıktı.
2021'de adayı satın aldığı ortaya çıkan Yeter, gastronomi sektöründen ada sahibi olmaya terfi etti. Le Cordon Blue'da eğitim gören ardından Bilkent Üniversitesi ile İtalya'da üniversite eğitimini tamamlayan Fikriye Yeter, adayı satın aldıktan sonra da bir iş bulma platformu ve sosyal medya profilinde mesleğinde güncelleme yaptı.