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    Genç bir girişimci Fikriye Yeter Göcek’teki ‘Fimi Island’ adasını satın aldı: Kendisini ada sahibi ilan etti!

    Göcek’teki ‘Fimi Island’ın Fikriye Yeter adlı genç bir girişimci tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Adayı 6 milyon Dolar’a aldığı konuşulan Yeter, bir iş bulma platformu ve sosyal medya profilinde de mesleğini ‘Ada Sahibi’ olarak güncelledi.

    Mesleği: Ada sahibi

    Artık yat, kat değil ada sahibi olmak moda...

    Türkiye'nin birçok milyarderi Ege'de ada sahibiyken bu isimler arasına yeni bir isim eklendi. Göcek Adası İncirli Koyu'nda yer alan ve "Fimi Island" olarak anılan adanın yeni sahibinin Fikriye Yeter olduğu ortaya çıktı.

    2021'de adayı satın aldığı ortaya çıkan Yeter, gastronomi sektöründen ada sahibi olmaya terfi etti. Le Cordon Blue'da eğitim gören ardından Bilkent Üniversitesi ile İtalya'da üniversite eğitimini tamamlayan Fikriye Yeter, adayı satın aldıktan sonra da bir iş bulma platformu ve sosyal medya profilinde mesleğinde güncelleme yaptı.

        FİYATLAR CEP YAKIYOR
        Mesleği kısmına İngilizce olarak "Fimi Island'ın sahibi" diye yazan Yeter'in bu eşsiz güzellikteki adayı ise 2021 yılında 6 milyon dolara satın aldığı iddia ediliyor. Bu arada şimdilerde sosyete ve magazin dünyasının gözde yerleri haline gelen adadaki beach'e girmenin bedeli ise sadece şezlonga oturmak için bile 3 bin TL civarında...

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        Haberler Saklambaç Genç bir girişimci Fikriye Yeter Göcek’teki ‘Fimi Island’ adasını satın aldı: Kendisini ada sahibi ilan etti!
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