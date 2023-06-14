Genç bir girişimci Fikriye Yeter Göcek’teki ‘Fimi Island’ adasını satın aldı: Kendisini ada sahibi ilan etti!

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Mesleği kısmına İngilizce olarak "Fimi Island'ın sahibi" diye yazan Yeter'in bu eşsiz güzellikteki adayı ise 2021 yılında 6 milyon dolara satın aldığı iddia ediliyor. Bu arada şimdilerde sosyete ve magazin dünyasının gözde yerleri haline gelen adadaki beach'e girmenin bedeli ise sadece şezlonga oturmak için bile 3 bin TL civarında...

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