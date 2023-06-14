ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ekran serüvenine başlıyor! Büyük gün: 19 Haziran

GERÇEK BİR HİKAYE
Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak.
GERÇEK BİR HİKAYE
Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak.
Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi başarılı oyuncuların olduğu Üvey Anne, merakla bekleniyor.