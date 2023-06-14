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    ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ekran serüvenine başlıyor! Büyük gün: 19 Haziran

    ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 19 Haziran Pazartesi günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

    Büyük gün: 19 Haziran

    ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne, 19 Haziran Pazartesi günü ekran serüvenine başlıyor.

    Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin yayınlandığı ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada çok beğeni topladı.

    GERÇEK BİR HİKAYE
    Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak.
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        Haberler Saklambaç ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ekran serüvenine başlıyor! Büyük gün: 19 Haziran
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