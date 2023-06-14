Aslı Hünel'den bazı kadın şarkıcıların yaptığı ‘özgürlük’ çıkışına tepki: Suni gündem...

Sahnelerin sevilen ismi Aslı Hünel, önceki gün 46 yaşına Bebek'teki bir mekarda 'Merhaba' dedi. 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Savaş Yurtsever'in hazırladığı sürpriz doğum günü partisiyle çok mutlu olan Hünel'e arkadaşları yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan sertifikalı ziynet eşyası hediye etti. Aslı Hünel, son dönemde kadın meslektaşlarının yaptığı 'özgürlük' çıkışı için ise şunları söyledi: "Ben şahsen kendimi Türkiye'de özgür hissediyorum. En şık, en dekolte kıyafetlerle sahnedeyiz. Çok sinirleniyorum çünkü suni bir şeye dikkat çekilmeye çalışılıyor."
DURMAK YOK
Kariyerinde ve özel hayatında altın çağını yaşayan İrem Derici, ara vermeden konser serisine devam ediyor. Önceki akşam Uşak Sivaslı Belediyesi 35. Çilek Festivali'nde konser veren Derici, her zamanki gibi bitmek bilmeyen enerjisi ve sahnedeki şıklığıyla binlerce kişinin alkışlarını topladı.
RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu" turnesinin Gaziantep ve Adana'daki 3 konseri için geçtiğimiz hafta sonu yollardaydı. Biletleri aylar öncesinden biten Antep ve Adana konserleri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Taşçı'yı her iki ilde de binlerce müziksever karşıladı.