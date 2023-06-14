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    Aslı Hünel'den bazı kadın şarkıcıların yaptığı ‘özgürlük’ çıkışına tepki: Suni gündem...

    Aslı Hünel, bazı kadın şarkıcıların yaptığı ‘özgürlük’ çıkışı için “Ben ülkemde özgürüm. Suni gündem yaratılmaya çalışılıyor” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Suni gündem!

    Sahnelerin sevilen ismi Aslı Hünel, önceki gün 46 yaşına Bebek'teki bir mekarda 'Merhaba' dedi. 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Savaş Yurtsever'in hazırladığı sürpriz doğum günü partisiyle çok mutlu olan Hünel'e arkadaşları yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan sertifikalı ziynet eşyası hediye etti. Aslı Hünel, son dönemde kadın meslektaşlarının yaptığı 'özgürlük' çıkışı için ise şunları söyledi: "Ben şahsen kendimi Türkiye'de özgür hissediyorum. En şık, en dekolte kıyafetlerle sahnedeyiz. Çok sinirleniyorum çünkü suni bir şeye dikkat çekilmeye çalışılıyor."



    DURMAK YOK
    Kariyerinde ve özel hayatında altın çağını yaşayan İrem Derici, ara vermeden konser serisine devam ediyor. Önceki akşam Uşak Sivaslı Belediyesi 35. Çilek Festivali'nde konser veren Derici, her zamanki gibi bitmek bilmeyen enerjisi ve sahnedeki şıklığıyla binlerce kişinin alkışlarını topladı.



    RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
    Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu" turnesinin Gaziantep ve Adana'daki 3 konseri için geçtiğimiz hafta sonu yollardaydı. Biletleri aylar öncesinden biten Antep ve Adana konserleri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Taşçı'yı her iki ilde de binlerce müziksever karşıladı.



        KIZDIRAN SORU
        Pınar Altuğ Atacan, önceki gün bir film galasındaydı. Şıklığıyla göz dolduran güzel oyuncu, bir gazetecinin "Eşiniz Yağmur Bey ile boşanacağınız konuşuluyor" demesi üzerine sinirlendi. İlk olarak "Evet, biz boşandık ondan dolayı Yağmur burada yok" diyen Pınar Altuğ, ardından "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" diyerek sinirli bir şekilde oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ

        GURUR 'BOZ'U
        Güzel oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz günlerde özel bir davet için İtalya'ya gitmişti. Dünyaca ünlü yıldızlarla beraber katıldığı davette Bulgari imzalı takılarıyla göz kamaştıran Boz'un bu karesini, dünyaca ünlü marka resmi Instagram hesabından paylaştı. Alina Boz da bu paylaşımla bir kez daha gurur yaşattı.



        VER ELİNİ ANADOLU
        Şarkılarıyla Türk müziğinin son dönemine damga vuran müzik grubu Sakiler, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sakiler, 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar 3 ayda tam 50 konser verecek. Haziran'nın ilk günü sezonu Kıbrıs'ta açan başarılı grup, 3 ay içinde Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Zonguldak'tan Antalya'ya kadar 15 farklı şehir gezecek.



            SAADET IŞILDADI
            Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, çarpıcı pozlarıyla nefes kesti. Uzun süredir ailesiyle yaşadığı ABD'den yeni projeleri için Türkiye'ye dönen Aksoy, oldukça iddialı pozlar vererek de kuralını bozdu. Saadet Işıl Aksoy'un sosyal medyasından paylaştığı ve 'deniz kızı' dedirten pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.



            AİLE TABLOSU
            Aslı Bekiroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla Instagram'ı renklendirdi. Canından çok sevdiği köpekleri Henry ve Lucy ile bu karesini paylaşan sempatik oyuncu, altına da İngilizce olarak "Dog mom" yani "Köpek annesi" diye not düşerek gülümsetti.



            LUCIEN IN BODRUM!
            'Emıly In Paris'teki rolüyle ünlenen İngiliz aktör Lucien Leon Laviscount, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçını izledikten sonra soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla 31'inci yaş gününü de burada kutladı. Bodrum'un eşsiz güzelliklerine hayran kalan Lucien Leon Laviscount, Türk lezzetleriyle de kendinden geçti.



                RENKLİ DAVET
                Önceki gün Kuruçeşme'deki bir kozmetik markasının lansmanına sosyetik isimlerin ilgisi büyüktü. Neslişah Düzyatan, Dila Tarkan ve Ece Vahapoğlu gibi isimlerin katıldığı davette ünlüler rengarenk kıyafetleriyle yazın coşkusunu yansıttı.



                YAZA MERHABA
                Üsküdar, 2022-2023 yaza merhaba konseriyle yaz sezonunu açtı. 'Hey Douglas' grubuyla başlayan konser Köfn ve Manga grubu ile devam etti. Etkinlik alanında yaklaşık 100 bin kişilik izdiham yaşandı. Manga'nın solisti Ferman Akgül, "Müzik ve festivaller adına bu çok güzel bir gelişme. Çok heyecanlıyız. Yaza merhaba demek için muhteşem bir tablo" dedi.

                OLAY KLİP
                Dünyaca ünlü Türk DJ Levent Özbay, yeni klibiyle çok konuşulacak. Başarılı DJ, son klibini Katar'ın ilk yerleşim yerlerinden olan 1820'li yıllarından kalma terk edilmiş Al Jumail bölgesinde çekti. Elektronik müziği, harika performansının yanında tarihi görüntülerle birleştiren Özbay, klibinde Katar 2022 Dünya Kupası'nın yönetmeni ile çalıştı.



                    MUHTEŞEM SEZON FİNALİ
                    ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan 130. bölümüyle sezon finali yapacak. Soluksuz izlenecek olan bu bölümün konusu kısaca şöyle: Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır.



                    DİPLOMASİYE GÖZ KIRPTI
                    DMW Diplomats International (Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Diplomatlar Birliği) geçtiğimiz günlerde Florya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Uluslararası Diplomatlar Başkanı Prof. Dr. Günther Meinel'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ünlü sunucu ve oyuncu Şebnem Schaefer sunuculuk yaptı. Prof. Dr. Günther Meinel'in övgü yağdırdığı ve "Diplomaside yer almalı" dediği Schaefer ise şu yorumu yaptı: "İster Almanya ister Türkiye olsun uluslararası ilişkiler konusunda sürece benim de bir katkım olacaksa, bunu seve seve kabul ederim."

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                    Haberler Saklambaç Aslı Hünel'den bazı kadın şarkıcıların yaptığı ‘özgürlük’ çıkışına tepki: Suni gündem...
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