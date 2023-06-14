Aslı Hünel'den bazı kadın şarkıcıların yaptığı ‘özgürlük’ çıkışına tepki: Suni gündem...

Sahnelerin sevilen ismi Aslı Hünel, önceki gün 46 yaşına Bebek'teki bir mekarda 'Merhaba' dedi. 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Savaş Yurtsever'in hazırladığı sürpriz doğum günü partisiyle çok mutlu olan Hünel'e arkadaşları yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan sertifikalı ziynet eşyası hediye etti. Aslı Hünel, son dönemde kadın meslektaşlarının yaptığı 'özgürlük' çıkışı için ise şunları söyledi: "Ben şahsen kendimi Türkiye'de özgür hissediyorum. En şık, en dekolte kıyafetlerle sahnedeyiz. Çok sinirleniyorum çünkü suni bir şeye dikkat çekilmeye çalışılıyor."