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    Popçu Sinan Akçıl'a şok proje aşk teklifi! “İnanılmayacak kişiler..."

    Sinan Akçıl, önceki akşamki İstanbul konseri öncesinde şu şok itirafı yaptı: “İnanılmayacak kişiler, proje aşkı yaşamamız için bana tekliflerde bulundu”

    Proje itirafı!

    Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl, önceki akşam TFF 1. Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı.

    Sahne öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, yoğun konser maratonu için "Halkın sevgisiyle beraber her şey yolunda. Ben karşılıklı sevgiyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

    Yaptığı itiraflarla sık sık gündem olan Sinan Akçıl, "Hiç proje aşkınız oldu mu?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise yine gündem yarattı:

    'İSİMLERİNİ VEREMEM'
    "Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta hiç inanılmayacak kişiler aradı. 'Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız' diye birçok kişi istedi benden bunu.

        'Ben sana üç katını vereyim bir daha mesaj atma bana' dedim. İsimleri veremem ama para ile böyle olaylara karşıyım. Hoşuma gitmiyor. Bu kişiler ile de irtibatımı kestim.

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Saklambaç Popçu Sinan Akçıl'a şok proje aşk teklifi! “İnanılmayacak kişiler..."
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