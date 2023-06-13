Popçu Sinan Akçıl'a şok proje aşk teklifi! “İnanılmayacak kişiler..."

Yaptığı itiraflarla sık sık gündem olan Sinan Akçıl, "Hiç proje aşkınız oldu mu?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise yine gündem yarattı:

'İSİMLERİNİ VEREMEM'

"Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta hiç inanılmayacak kişiler aradı. 'Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız' diye birçok kişi istedi benden bunu.