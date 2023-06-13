Nil Karaibrahimgil konseriyle adeta rüzgar estirdi!





ÜZÜCÜ GERÇEK

Önceki akşam İstanbul'daki bir festivalde sahne alan Doğukan Manço, üzücü bir gerçeği de açıkladı. Babası merhum sanatçı Barış Manço'nun Türkiye'deki birçok aracının haczedildiğini söyleyen Manço, sözlerini sürdürdü: "Birçok insan bunu bilmiyor ben de konuşmak istemiyorum bu olayı. Fakat bir araç Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. O aracı buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım."

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