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    Nil Karaibrahimgil konseriyle adeta rüzgar estirdi!

    Ünlü şarkıcı, sahne kostümleriyle de ‘Renkli 90 Dakika’ konseptinin hakkını verdi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Renkli konser

    Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Nil Karaibrahimgil ile devam etti. "Renkli 90 Dakika" konseptiyle sahne alan Karaibrahimgil, performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. Nil Karaibrahimgil, kostümleriyle de yine farkını ortaya koydu.



    'KENAN' COŞKUSU
    Pop müziğin efsane isimlerinden Kenan Doğulu, Kerkisolfej organizasyonuyla düzenlenen "Yaz Konserleri" turnesine Bursa ve İzmir'de start verdi. Doğulu, günler öncesinden tüm biletleri tükenen konserlerde sevenlerini, söylediği şarkılarla ve muhteşem danslarıyla doyasıya eğlendirdi.



    EMİN ELLERDE
    Survivor ile ünlenen şimdilerde oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatmagül Fakı, annesi Hava Demirtaş'ı özel bir hastaneye emanet etti. Adriana Lima'ya benzerliğiyle de bilinen ünlü oyuncunun annesi, başarılı operasyonuyla katarak ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.



        FISTIK DENİZ
        Deniz Seki, geçtiğimiz akşam İstanbul'da muhteşem bir konser verdi. Geçtiğimiz haftalarda müjdelediği yepyeni bir şarkısını müzikseverler ile buluşturacağını belirten ve fıstık yeşili kıyafetiyle göz dolduran başarılı sanatçı, konseri boyunca neşeli halleri ile dikkat çekti.

        PRİM İSYANI!
        Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'den olan büyük oğlu Kuzey ile bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Boss Cup'ta gösteri maçı yaptı. Teoman gibi EYT'li olduğunu söyleyen 54 yaşındaki sanatçı, bir de şu haklı isyanda bulundu: "1989'da çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar. Biz de zannediyoruz ki primlerimiz ödeniyor."



        TURKISH DELIGHT!
        Ünlü Türk markası Zeki'nin, dünyaca ünlü süper model Irina Shayk ile Milano'da gerçekleştirdiği mayo çekimleri İngiliz medyasına konu oldu. Özel medya Rus modelin cesur pozlarını yayınladı. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alaş'ın çektiği fotoğrafların kullanıldığı haberlerde, "37 yaşındaki model, Türk tasarımcı Zeki için yaptığı çekimlerdeki cesur pozlarıyla bir kez daha ne kadar profesyonel bir model olduğunu gözler önüne serdi" yorumu yapıldı.



            ÜZÜCÜ GERÇEK
            Önceki akşam İstanbul'daki bir festivalde sahne alan Doğukan Manço, üzücü bir gerçeği de açıkladı. Babası merhum sanatçı Barış Manço'nun Türkiye'deki birçok aracının haczedildiğini söyleyen Manço, sözlerini sürdürdü: "Birçok insan bunu bilmiyor ben de konuşmak istemiyorum bu olayı. Fakat bir araç Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. O aracı buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım."

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            Haberler Saklambaç Nil Karaibrahimgil konseriyle adeta rüzgar estirdi!
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