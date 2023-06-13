Nil Karaibrahimgil konseriyle adeta rüzgar estirdi!

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Nil Karaibrahimgil ile devam etti. "Renkli 90 Dakika" konseptiyle sahne alan Karaibrahimgil, performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. Nil Karaibrahimgil, kostümleriyle de yine farkını ortaya koydu.
'KENAN' COŞKUSU
Pop müziğin efsane isimlerinden Kenan Doğulu, Kerkisolfej organizasyonuyla düzenlenen "Yaz Konserleri" turnesine Bursa ve İzmir'de start verdi. Doğulu, günler öncesinden tüm biletleri tükenen konserlerde sevenlerini, söylediği şarkılarla ve muhteşem danslarıyla doyasıya eğlendirdi.
EMİN ELLERDE
Survivor ile ünlenen şimdilerde oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatmagül Fakı, annesi Hava Demirtaş'ı özel bir hastaneye emanet etti. Adriana Lima'ya benzerliğiyle de bilinen ünlü oyuncunun annesi, başarılı operasyonuyla katarak ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.