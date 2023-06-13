Hande Erçel'in sürekli elini gizleyerek poz vermesi evlilik iddialarını alevlendirdi! Sabancı cephesinden yanıt....

EVLİLİK OYUNU MU?

Sosyal medyada ortaya atılan bir diğer iddiaya göreyse bu kareler, Hande Erçel tarafından bilinçli olarak paylaşıldı. Bu fotoğraflarıyla 'evlilik oyunu' oynadığı iddia edilen güzel oyuncu, bugün de müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aynı davette olacak...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN