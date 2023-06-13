Hande Erçel'in sürekli elini gizleyerek poz vermesi evlilik iddialarını alevlendirdi! Sabancı cephesinden yanıt....

Kasım 2022'den beri süren aşklarıyla sürekli gündem olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, yine sürpriz bir haberle sosyal medyanın dilindeydi. Dedikoduları alevlendiren ise güzel oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar oldu.
Paylaştığı bir fotoğrafta pantolon cebinde bir yüzük görünen Hande Erçel'in bir elini sürekli gizleyip poz vermesi ise akılları karıştırdı. Bu kareler üzerine ortaya "Hakan Sabancı, Hande Erçel'e evlilik teklifi yaptı.
Güzel oyuncu da tek taşını saklıyor" iddiası atıldı. Ancak sosyetik iş insanı, evlilik iddiasını yalanladı.