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    Hande Erçel'in sürekli elini gizleyerek poz vermesi evlilik iddialarını alevlendirdi! Sabancı cephesinden yanıt....

    Hande Erçel’in pantolon cebine koyduğu yüzüğü ve elini sürekli gizlemesi Hakan Sabancı’dan evlilik teklifi aldığı iddialarını beraberinde getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu haberi ise Sabancı cephesi kesin bir dille yalanladı.

    Balon haber!

    Kasım 2022'den beri süren aşklarıyla sürekli gündem olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, yine sürpriz bir haberle sosyal medyanın dilindeydi. Dedikoduları alevlendiren ise güzel oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar oldu.

    Paylaştığı bir fotoğrafta pantolon cebinde bir yüzük görünen Hande Erçel'in bir elini sürekli gizleyip poz vermesi ise akılları karıştırdı. Bu kareler üzerine ortaya "Hakan Sabancı, Hande Erçel'e evlilik teklifi yaptı.

    Güzel oyuncu da tek taşını saklıyor" iddiası atıldı. Ancak sosyetik iş insanı, evlilik iddiasını yalanladı.

        EVLİLİK OYUNU MU?
        Sosyal medyada ortaya atılan bir diğer iddiaya göreyse bu kareler, Hande Erçel tarafından bilinçli olarak paylaşıldı. Bu fotoğraflarıyla 'evlilik oyunu' oynadığı iddia edilen güzel oyuncu, bugün de müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aynı davette olacak...

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Saklambaç Hande Erçel'in sürekli elini gizleyerek poz vermesi evlilik iddialarını alevlendirdi! Sabancı cephesinden yanıt....
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