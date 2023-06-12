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    Serenay Sarıkaya'dan bedavaya sefa! Gündüzleri plajda deniz keyfi akşamları ise yerel halkın düğünlerinde...

    Yunanistan’da ev kiralayan Serenay Sarıkaya, gündüzleri havlusunu alıp bedava plajda deniz keyfi yapıyor. Akşamları ise yerel halkın düğünlerinde eğleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Bedavaya sefa!

    Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncularının başında gelen Serenay Sarıkaya, görgüsüzce para harcamayarak da takdir topluyor.

    Bir süredir Yunanistan'da aylık 5 bin Euro'ya kiraladığı bir villada tatilde olan güzel oyuncu, gündüzleri havlusunu alıp bulduğu en güzel koyda bedavaya deniz keyfi yapıyor. Serenay Sarıkaya, önceki akşam da yerel bir halkın gittiği düğün törenine giderek eğlenceyi de bedavaya getirmiş oldu.

    9 KİLOLUK ŞIKLIK
    Almanya'da 10 gün içinde bir Edis fırtınası daha yaşandı. Geçen hafta Oberhausen'de konser veren popçu, hit şarkıları, enerjik performansı ve Swarovski taşlarla özel olarak tasarlanan ışıltılı kostümüyle bu kez Münih'te binlerce hayranıyla bir araya geldi. Performansı boyunca sahnede bir mücevher gibi parlayan ünlü yıldızın kostümü 9 kilo ağırlığındaydı.



        SÜPER AJDA
        Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde, sahne önceki akşam Ajda Pekkan'ındı. Süperstar'ın biletleri günler öncesi tükenen konserinde, sevenleri mekanı doldurdu. Sadece müziğiyle değil, kıyafetleriyle de ikon olan Pekkan, Burcu Sedef imzalı elbisesini fuşya rengi ceketiyle tamamladı.



        D&R'DA ENGİN İZDİHAMI
        Oyuncu Engin Akyürek, önceki gün 'Zamansız' adlı kitabının imza gününde Suadiye D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. İmza gününde ABD, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden gelen Akyürek hayranları hazır bulundu. Engin Akyürek'in yabancı fanları, yıldız adına depremzedelere 48 bin dolar yani 1 milyon 125 bin TL bağış yaptı. Akyürek de kitabın gelirini Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışladı. (Aydın Hamza)



        BİR 'DEMET' CESARET
        Tatil için gittiği Yunanistan'dan 1 milyon Euro'ya ev alan Demet Özdemir, Komşu'dan yaptığı paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Önceki gün de yeni evinden bu pozunu yayınlayan güzel oyuncuya, takipçilerinden "Boşanmak sana yaradı", "Bekarlık sultanlıktır" gibi yorumlar yağdı.



            MEYDAN OKUDU!
            Hande Erçel, dün Instagram hesabından bir dergi için verdiği bu pozunu paylaştı. Fotoğrafıyla adeta Yunanistan tatillerinden cesur fotoğraflarını yayınlayan meslektaşları Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'e meydan okuyan güzel oyuncu, beğeni rekoru kırdı. Instagram'da 30.8 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in bu karesi, sadece beş dakikada 400 bin kez beğeni aldı.



            SPORTİF HÜLYA
            Her yaz olduğu gibi sezonu Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, geleneksel tatil pozlarına başladı. Spora olan tutkusuyla bilinen Avşar Kızı, önceki gün su kayağı yaparken çekilmiş görüntülerini sosyal medyasından paylaşıp altına da "Su çok güzeldi" diye yazdı.



            HASTA DEĞİLİM!
            Uzun süredir yaşadığı ABD'den tatil için Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın, bu kez lüks paylaşımlarıyla değil aşırı zayıflığıyla gündem oldu. Hakkında çıkan anoreksiya iddiaları karşısında mecburi bir açıklama yapan sosyetik, bu karesine "Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin; ben sağlıklı ve mutluyum" diye yazdı.



                PLAJ FELSEFESİ
                Ekranların güzel ve başarılı ismi Merce Çağıran da tatil sezonunu Ege'de açan isimlerden... Önceki gün Bozburun'da kaldığı otelin iskelesinden fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, siyah bikinisiyle verdiği karelerin altına da "Adımda yılların sınırsız adımları" diye felsefik bir cümle yazarak düşündürdü...



                SEZONU AÇTI
                Şimdilerde yeni projesi için gün sayan Merve Boluğur, yoğun tempo öncesinde tatile çıktı. Tekneden yaptığı paylaşımlarla birçok ünlü isim gibi sezonu açtığını ilan eden güzel oyuncu, her zamanki gibi gibi en doğal halini gözler önüne sermekten de çekinmedi.



                BEYAZ KUĞU
                Hadise, önceki gün stil danışmanı İnan Kırdemir ile birlikte dünyaca ünlü bir markanın lansmanı için İsveç'e gitti. Başkent Stockholm'dan bu özel geceye dair fotoğraflarını paylaşan güzel popçu, beyaz kıyafetiyle ve sergilediği şıklıkla büyük beğeni kazandı.

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                Üzerine hiçbir şey yapışmıyor
                Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'dan bedavaya sefa! Gündüzleri plajda deniz keyfi akşamları ise yerel halkın düğünlerinde...
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