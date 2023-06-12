Serenay Sarıkaya'dan bedavaya sefa! Gündüzleri plajda deniz keyfi akşamları ise yerel halkın düğünlerinde...





HASTA DEĞİLİM!

Uzun süredir yaşadığı ABD'den tatil için Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın, bu kez lüks paylaşımlarıyla değil aşırı zayıflığıyla gündem oldu. Hakkında çıkan anoreksiya iddiaları karşısında mecburi bir açıklama yapan sosyetik, bu karesine "Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin; ben sağlıklı ve mutluyum" diye yazdı.