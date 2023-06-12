Serenay Sarıkaya'dan bedavaya sefa! Gündüzleri plajda deniz keyfi akşamları ise yerel halkın düğünlerinde...

Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncularının başında gelen Serenay Sarıkaya, görgüsüzce para harcamayarak da takdir topluyor.
Bir süredir Yunanistan'da aylık 5 bin Euro'ya kiraladığı bir villada tatilde olan güzel oyuncu, gündüzleri havlusunu alıp bulduğu en güzel koyda bedavaya deniz keyfi yapıyor. Serenay Sarıkaya, önceki akşam da yerel bir halkın gittiği düğün törenine giderek eğlenceyi de bedavaya getirmiş oldu.
9 KİLOLUK ŞIKLIK
Almanya'da 10 gün içinde bir Edis fırtınası daha yaşandı. Geçen hafta Oberhausen'de konser veren popçu, hit şarkıları, enerjik performansı ve Swarovski taşlarla özel olarak tasarlanan ışıltılı kostümüyle bu kez Münih'te binlerce hayranıyla bir araya geldi. Performansı boyunca sahnede bir mücevher gibi parlayan ünlü yıldızın kostümü 9 kilo ağırlığındaydı.