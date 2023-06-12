Şampiyonlar Ligi için gelen zengin taraftarlar maçın ardından Bodrum ve Marmaris'e demir attı!

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yaptı. Manchester City ve Inter arasında önceki akşam oynanan maç için hem İtalya'dan, hem de İngiltere'den 10 binlerce taraftar İstanbul'a aktı. Tarifeli ve tarifesiz tam bin 500 uçak dolusu taraftar Olimpiyat Stadı'ndaki yerlerini aldı.

Seyircilerden 50 bine yakın kişinin yabancılardan oluştuğu anlaşıldı. Son dakikalara kadar büyük heyecan içinde geçen maçı, Manchester City, 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.