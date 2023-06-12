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    Şampiyonlar Ligi için gelen zengin taraftarlar maçın ardından Bodrum ve Marmaris'e demir attı!

    Türkiye, şampiyonlar ligine ev sahipliği yaptı. İstanbul'a gelen on binlerce taraftar, hem maçın hem de tatilin keyfini çıkardı. Zengin taraftarlar, maç sonrası Bodrum ve Marmaris'e demir attı. Kiraladıkları yatlarla mavi sulara açıldı.

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Tatil City

    Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yaptı. Manchester City ve Inter arasında önceki akşam oynanan maç için hem İtalya'dan, hem de İngiltere'den 10 binlerce taraftar İstanbul'a aktı. Tarifeli ve tarifesiz tam bin 500 uçak dolusu taraftar Olimpiyat Stadı'ndaki yerlerini aldı.

    Seyircilerden 50 bine yakın kişinin yabancılardan oluştuğu anlaşıldı. Son dakikalara kadar büyük heyecan içinde geçen maçı, Manchester City, 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.

    Taraftarlar muhteşem bir gece yaşadı. Çeşitli kuruluşların aracılığı ile Türkiye'ye gelen zengin taraftarların bir bölümü, Bodrum ve Marmaris'e demir attı. Üç-beş hatta 15 gün tatile çıktı.

    Acun Ilıcalı da hem Manchester City hem de Inter taraftarı olan misafirlerini geçtiğimiz yıl 20 milyon dolara aldığı 'B.A.L.M.Y.' isimli özel yatında ağırladı.

        Ilıcalı'nın kızlarının adının baş harflerinden oluşan Boğaz'daki yatı dolduran 100'ün üzerindeki taraftar, gece geç saatlere kadar DJ eşliğinde İstanbul'un keyfini çıkardı. Ayrıca yine zengin taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda kiraladıkları başka yat ve teknelerle sabahlara kadar tur attı.

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        Haberler Saklambaç Şampiyonlar Ligi için gelen zengin taraftarlar maçın ardından Bodrum ve Marmaris'e demir attı!
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