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    Bade İşçil ve Aslı Gümüşel'den memleketinin güzelliklerini unutanlara ders niteliğinde cevap: "Geldiğin toprağı...

    Bade İşçil ve Aslı Gümüşel, sürekli yurt dışı tatillerini paylaşıp kendi memleketinin güzelliklerini unutanlara ders verdi. Arhavi'deki köyünden paylaşımlar yapan sosyetik güzel Gümüşel, "Geldiğin toprağı sahiplenmeyi bileceksin. Süreklıi parasıyla şov yapanlara da örnek olurum inşallah" dedi.

    Canım memleketim

    Yurt dışı sevdalılarına Bade İşçil ile Aslı Şen'den ders...

    Önceki gün Rumeli Feneri'ne giden güzel oyuncu İşçil, buradaki ilk pozunu "Capriİtalya" yer bildirimiyle paylaştı.

    Bir sonraki paylaşımında ise bulunduğu yerin Rumeli Feneri olduğunu belirten Bade İşçil, bu karesine "İstanbul gibisi var mı!" diye not düştü.

        Aynı dakikalarda Metin Şen'le evliliğini kısa süre önce bitiren Aslı Gümüşel'den de benzer paylaşımlar geldi.

        Sosyetik güzel, memleketi Artvin'den verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayıp "Karadeniz kızı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Memleketimin her bir yöresi o kadar güzel, o kadar değerli ki..." yazdı. İnek sağarken yaptığı paylaşımıyla dikkat çeken Aslı Gümüşel, Arhavi'deki köyünden yaptığı paylaşımları için de şu notu düştü:

        FENOMENLERE TAŞINI ATTI
        "Günümüzde havalı olmak; lüks ve ulaşılmaz yerlere gitmek olarak algılandığı için paylaşımlarım biraz şaşırtmış. Influencer olarak da adlandırılıyorsam yani birileri ben ve benim gibilerden ilham alıyor ise sadece makyaj, kıyafeti ilham almıyor çok şükür. Büyüklerinin ellerini öpmeyi de bileceksin, geldiğin toprağı sahiplenmeyi, yer sofrasında yemeği de.... Çok şükür yarın özel uçakla ultra lüks bir yatta tatil de yapabilirim ama yeri geldiğinde de inek de sağabilir, çay da toplayabilirim. Saatlerini, arabalarını şov yapanlara, ne kadar evim var param var diyenlere örnek olması dileğiyle..."

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        Haberler Saklambaç Bade İşçil ve Aslı Gümüşel'den memleketinin güzelliklerini unutanlara ders niteliğinde cevap: "Geldiğin toprağı...
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