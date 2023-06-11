NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengün'den İstanbul'a final ziyareti





EUROVİSİON'U KAZANMAK BAŞARI DEĞİL

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Maslak Yeni Gazino sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı. Sahne öncesi basın mensupları ile kulisinde bir araya gelen Güneş, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. "Bakın yazı getirdim. Güneş gibi açıyorum..." sözleri ile başladığı röportajında bir muhabirin "Dizilerde ve sinemada uluslararası başarılar yakalıyoruz. Ama müzikte bu başarıyı pek fazla yenileyemiyoruz. En son Eurovision başarımız var ve onun dışında uluslararası arenada ödül kazanamadık. Bu neden kaynaklanıyor sizce?" sorusu karşısında son derece samimi açıklamalar yapan Güneş, "Eurovisionu kazanmak bir başarı değil. Orada farklı farklı stratejiler var. Birisi orada kazanamadı diye üzülmemeli. Zaten hiçbir yarışmada kimse kazanamadı diye üzülmemeli. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Çocukluktan beri amacım sağlam bir ingilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazım. Bu benim hayalim... Neden iddialı değiliz ki zaten?'' ifadelerini kullandı. Doğan SAVAŞ