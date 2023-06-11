NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengün'den İstanbul'a final ziyareti

NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengül, tatil için İstanbul'a geldi. Houston Rockets takımında forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız, önceki gece Bebek Otelde eğlendi. Kalabalık arkadaş grubuyla erken saatlerde mekan gelen dünyaca ünlü basketbolcu, mekanı saat 01:00'da terk etti. NBA'de yakaladığı istatiklerle birçok takımın radarında olan Şengün, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Lüks aracın direksiyonunda yakalanan basketçi, muhabirlere selam vererek hızlıca oradan ayrıldı. Yıldız ismin, Manchester City ve İnter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'da olduğu öğrenildi. Doğan SAVAŞ
KUTLAMA YAPTILAR
Oyuncu Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşkı tam gaz devam ediyor. İki sevgili önceki akşam Maslak'ta Bingöl'ün sahibi olduğu mekandan çıkarken görüntülendi. İkiliye yakın dostları Ferruh ve Eftelya Taşdemir çifti de eşlik etti. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikili, ''İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Bugün burada bir kutlama yaptık. Ferruh ile 2 yıl önce Miami de kurduğumuz motosikletli kurye paket servis işi yaptığımız markamızı büyüterek yaptığımız oluşum sonucunda Amerikalı bir şirkete sattık. Onun için bu gece bir hep birlikte kutlama yaptık'' diyerek oradan ayrıldı.
Doğan SAVAŞ
EMEKLİYE AYRILDI
Futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir mekânda arkadaş grubuyla oturan eski futbolcu, görüntülendiğini fark edince muhabirlere el salladı. Aydın HAMZA