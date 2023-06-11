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    NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengün'den İstanbul'a final ziyareti

    NBA'in Türk yıldızı, gururumuz Alperen Şengün, önceki gece İstanbul’u turladı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    İstanbul’a final ziyareti!

    NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengül, tatil için İstanbul'a geldi. Houston Rockets takımında forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız, önceki gece Bebek Otelde eğlendi. Kalabalık arkadaş grubuyla erken saatlerde mekan gelen dünyaca ünlü basketbolcu, mekanı saat 01:00'da terk etti. NBA'de yakaladığı istatiklerle birçok takımın radarında olan Şengün, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Lüks aracın direksiyonunda yakalanan basketçi, muhabirlere selam vererek hızlıca oradan ayrıldı. Yıldız ismin, Manchester City ve İnter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'da olduğu öğrenildi. Doğan SAVAŞ



    KUTLAMA YAPTILAR
    Oyuncu Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşkı tam gaz devam ediyor. İki sevgili önceki akşam Maslak'ta Bingöl'ün sahibi olduğu mekandan çıkarken görüntülendi. İkiliye yakın dostları Ferruh ve Eftelya Taşdemir çifti de eşlik etti. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikili, ''İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Bugün burada bir kutlama yaptık. Ferruh ile 2 yıl önce Miami de kurduğumuz motosikletli kurye paket servis işi yaptığımız markamızı büyüterek yaptığımız oluşum sonucunda Amerikalı bir şirkete sattık. Onun için bu gece bir hep birlikte kutlama yaptık'' diyerek oradan ayrıldı.
    Doğan SAVAŞ



    EMEKLİYE AYRILDI
    Futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir mekânda arkadaş grubuyla oturan eski futbolcu, görüntülendiğini fark edince muhabirlere el salladı. Aydın HAMZA



        TATİL BAŞLADI
        Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, bu yazda geleneği bozmadı. Tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün fotoğraf paylaşan sosyetik güzelin, zayıf halleri de dikkatlerden kaçmadı. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sürekli gündem olan Yalçın, bu seferde dudaklarına yaptırdığı botoksla dikkat çekti.



        NEŞELİ GÜNLER
        Oyunc Hande Erçel, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafını "Hello" notu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.



        GÜNEŞİ GÖRDÜ
        Güzel oyuncu Miray Daner, tatil sezonunu açtı. Mavi bikini ve bandanalı fotoğrafını 'Güneş' emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya binlerce beğeni mesajı geldi.



            KARA'NIN HAYALETİ ATEŞ KUŞLARI'NIN ÜZERİNDE DOLAŞIYOR!
            ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 19. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Yeni bölümde sezon boyunca izleyicinin en çok merak ettiği Kara'ya ne olduğu konusu üzerindeki sis perdeleri artık kalkarken, Savcı Sare ve Mercan'a isimsiz telefondan Kara'nın en çok sevdiği şarkı müziğiyle gönderilen görüntüler bölüme damgasını vurdu. Savcı Sare, Menderes'in ölümüyle ilgili Ali ve Zıpkın'ı sorgular. Ali ve Zıpkın'ın cinayeti kabul etmemeleri üzerine Savcı Sare kendisine isimsiz numaradan gelen müzikli kaydı izletir. Görüntüleri izleyen Mercan'da şoka girer. Öldü bildikleri Kara'nın hayaleti Ateş Kuşları'nın üzerinde dolaşmaya başlamışlardır. Kara yaşıyor mudur? Kara geri mi döndü? Menderes'i, Kara mı öldürdü?



            EUROVİSİON'U KAZANMAK BAŞARI DEĞİL
            Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Maslak Yeni Gazino sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı. Sahne öncesi basın mensupları ile kulisinde bir araya gelen Güneş, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. "Bakın yazı getirdim. Güneş gibi açıyorum..." sözleri ile başladığı röportajında bir muhabirin "Dizilerde ve sinemada uluslararası başarılar yakalıyoruz. Ama müzikte bu başarıyı pek fazla yenileyemiyoruz. En son Eurovision başarımız var ve onun dışında uluslararası arenada ödül kazanamadık. Bu neden kaynaklanıyor sizce?" sorusu karşısında son derece samimi açıklamalar yapan Güneş, "Eurovisionu kazanmak bir başarı değil. Orada farklı farklı stratejiler var. Birisi orada kazanamadı diye üzülmemeli. Zaten hiçbir yarışmada kimse kazanamadı diye üzülmemeli. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Çocukluktan beri amacım sağlam bir ingilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazım. Bu benim hayalim... Neden iddialı değiliz ki zaten?'' ifadelerini kullandı. Doğan SAVAŞ



            ALIŞVERİŞ TURU
            Beşiktaş'ın yıldız ismi Salih Uçan geçtiğimiz gün Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen yıldız isim kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, bu ilgiye kayıtsız kalmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.



                BABA KIZ SPOR YAPTI
                Futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam kızı Adel ile Etiler'de görüntülendi. Kızı ile yürüyüş yapan yıldız futbolcu, "Kızım ile sahil turu attık" diyerek espri yaptı. Töre, yakında ikinci kez baba heyecanı yaşayacak.

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                Haberler Saklambaç NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengün'den İstanbul'a final ziyareti
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