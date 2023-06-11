Düğün hazırlığında olan Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil tatil rotası oluşturdu! 3 haftalık...

Eylül ayında iş insanı Nazım Akmandil ile güney İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan ultra lüks bir otelde evlenecek olan sunucu Burcu Esmersoy, yaz sezonununda gelmesiyle kendisine tatil rotası belirledi.
Düğün hazırları tüm hızıyla devam Esmersoy, ''Heyecan daha yüklenmedi. Ama hazırlıklar başladı. Düğün listesinin son hali belirlenince sanırım heyecan ve eğlence başlayacak'' dedi.
Bütün kış boyunca yurt içi ve yurt dışında reklam filmi ve dergi çekimlerinden dolayı yoğun bir şekilde çalışan Esmersoy, yaz ayının gelmesiyle stres ve yorgunluk atmak için sevgilisi Nazım Akmandil ile kendisine düğün öncesi bir tatil programı hazırladığı öğrenildi.