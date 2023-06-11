Düğün hazırlığında olan Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil tatil rotası oluşturdu! 3 haftalık...

Bütün kış boyunca yurt içi ve yurt dışında reklam filmi ve dergi çekimlerinden dolayı yoğun bir şekilde çalışan Esmersoy, yaz ayının gelmesiyle stres ve yorgunluk atmak için sevgilisi Nazım Akmandil ile kendisine düğün öncesi bir tatil programı hazırladığı öğrenildi.