Çapkınlıklarıyla ünlü Allen Hakko, Merve Oflaz'dan sonra yeni aşka yelken açtı





TATİL DÖNÜŞÜ AŞK BİTMİŞTİ

Birkaç gün önce Yunanistan'ın Mikonos adasında doğum gününü kutlayan Hakko, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlara sessiz kalmayan Yağcıoğlu ise, sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koyarak ''İyi ki'' yazdı. Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz mart ayında bir ayrılıp bir barııştığı sevgilisi oyuncu Berk Atan'la Dubai'de tatil yapmış, tatil dönüşü ilişkileri son bulmuştu.