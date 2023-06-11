Çapkınlıklarıyla ünlü Allen Hakko, Merve Oflaz'dan sonra yeni aşka yelken açtı

Geçtğimiz Eylül ayında oyuncu Merve Oflaz ile aşkı son bulan sosyetik çapkın Allen Hakko, bu sefer gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı.
Çapkınlıkta hız kesmeyen sosyetik iş insanının, Yağcıoğlu ile bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. İki sevgili, sosyal medyadan birbirlerine beğeni ve yorumlar yaptı.
TATİL DÖNÜŞÜ AŞK BİTMİŞTİ
Birkaç gün önce Yunanistan'ın Mikonos adasında doğum gününü kutlayan Hakko, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlara sessiz kalmayan Yağcıoğlu ise, sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koyarak ''İyi ki'' yazdı. Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz mart ayında bir ayrılıp bir barııştığı sevgilisi oyuncu Berk Atan'la Dubai'de tatil yapmış, tatil dönüşü ilişkileri son bulmuştu.