Acun Ilıcalı yarım milyarlık yeni oyuncağını Bebek’e demirledi! İlk tatilini...

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı televizyoncularından olan ve adını yaptığı işlerle "dahi" olarak yazdıran Acun Ilıcalı, araba, uçak ve sürat motorlarına olan tutkusunu bilmeyen yoktur.

Kazandıkları kadar elinin açıklığı ile bilinen ve tüm seferberliklerde elini taşın altına koyan ünlü televizyoncu, en sona 20 milyon dolar (yaklaşık 420 milyon TL) değerinde yeni bir yat alarak eklemişti.

Geçtiğimiz günlerde yatını teslim alan Acun Ilıcalı, yüzen sarayını önceki gün İstanbul Boğaz'ında Bebek'e demirledi. Kızlarının baş harfi 'B.A.L.M.Y. ' olarak ismini koyan Acun Ilıcalı, ultra lüks yatı ile Yunan adalarına uğrayıp soluğu Bodrum'da alacakmış. İlk tatilini ailesiyle birlikte geçirecek olan Acun Ilıcalı'ya başarılarının devamını diliyorum. Futbola olan merakı ile de bilinen Acun Ilıcalı, Hull City'den sonra İrlanda Ekibi Shelbourne FC'yi de satın aldı...