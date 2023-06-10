Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın kızı Alina iki yaşına bastı! | İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi: 'Şımarık..."

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, katıldığı alışveriş festivalinde kızının doğum gününü kutladı. Alina'nın 2 yaşına girdiğini söyleyen Abazi, kızına eğlence düzenledi. Oğlu Efehan ve Kızı Alina ile objektiflere poz veren Almeda, "3. çocuğu düşünmüyoruz. Efehan da Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim şımarık olmamaları için. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)
HER DAİM ŞIK
Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştıran Özilhan, valeden aracını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldı.
SÜPER KONSER
Ajda Pekkan 6 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak. 45 kişilik ekibi, özel sahne tasarımı, ışıltılı kostümleri ve dansçılar eşliğinde muhteşem bir konsere hazırlanan Ajda Pekkan, dünden bugüne en sevilen şarkılarından hazırladığı repertuarı ile misafirlerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkartacak.