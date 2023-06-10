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    Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın kızı Alina iki yaşına bastı! | İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi: 'Şımarık..."

    Önceki gün oğlu ve 2 yaşına basan kızıyla poz veren Almeda Abazi, “Şımarık olmamaları için çok çaba sarf ettim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Şımarık’ değiller

    Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, katıldığı alışveriş festivalinde kızının doğum gününü kutladı. Alina'nın 2 yaşına girdiğini söyleyen Abazi, kızına eğlence düzenledi. Oğlu Efehan ve Kızı Alina ile objektiflere poz veren Almeda, "3. çocuğu düşünmüyoruz. Efehan da Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim şımarık olmamaları için. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



    HER DAİM ŞIK
    Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştıran Özilhan, valeden aracını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldı.



    SÜPER KONSER
    Ajda Pekkan 6 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak. 45 kişilik ekibi, özel sahne tasarımı, ışıltılı kostümleri ve dansçılar eşliğinde muhteşem bir konsere hazırlanan Ajda Pekkan, dünden bugüne en sevilen şarkılarından hazırladığı repertuarı ile misafirlerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkartacak.



        YENİ YATIRIM
        Ünü ülke sınırlarını aşan başarılı şef ve genç işletmeci CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Sahibi olduğu işletmenin önünde poz veren Özdemir, "Restoranın her şeyi ile kendim ilgileniyorum, bu benim ilk restoranım olacak" dedi.



        DOĞAL GÜZEL
        Seda Bakan, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, kısa bir tatil programı sonrasında Zeytin Ağacı adlı projesi için kamera karşısına geçeceğini söyledi. Seda Bakan, sade ve doğal güzelliğinin yanı sıra şıklığıyla da göz kamaştırdı.

        MAVİ BONCUK
        Önceki günlerde eşi ve arkadaşlarıyla mavi yolculuğa çıkan Gizem Karaca, tekneden paylaşımlar yapmaya doymuyor. Güzel oyuncu, önceki gün de güvertede şekilden şekle girip mavi elbisesiyle objektif karşısına geçti.



            DERİN POZ
            Ata Demirer, bu sene de kural bozmadı. Teknesiyle Bozcaada başta olmak üzere Ege'nin dillere destan koylarını gezen ünlü komedyen, derinlerden çıkardığı şeytan minaresiyle de böyle poz verdi.



            KIZ KIZA TATİL
            Son günlerde hem kariyeri hem de aşkta altın çağını yaşayan İrem Derici, yoğun konserlerinden fırsat bulur bulmaz tatile çıktı. Kız arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan güzel popçu, verdiği pozla fit vücudunu gözler önüne serdi.

            AKYAKA HAVASI
            Tatile doymayan Şevval Şahin'in son durağı Akyaka oldu. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile sörf yapıp çevreyi gezen ünlü model, tatil paylaşımlarıyla ve kırmızı renkli bikinisiyle yaptığı paylaşımla göz kamaştırdı.

                YÜRÜYEN SERVET
                Alina Boz, İtalya'yı salladı. Bir açılış davetine nefes kesici mücevherlerle katılan göz alıcı kolyesi, yüzüğü ve küpeleriyle adeta yürüyen bir servet gibiydi. Seçilmiş 600 konuğun katıldığı etkinliğe tanınmış kişiler, ünlü aktör ve aktrisler ve marka elçileri Zendaya ve Priyanka Chopra Jonas gibi önemli isimler katıldı.



                OLAY YARATAN AFİŞ!
                atv'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk afişi izleyici ile buluştu. ONN Medya imzalı dizinin afişi çok beğenildi. Başarılı oyuncular Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı afiş göz doldurdu.

                GERÇEK BİR HİKAYE
                Dizi severleri ekrana kilitleyecek, senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikayeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.



                YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ BÜLENT
                Ersoy'un gerçek hikayesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez beyaz perdede olacak. 'Bergen' filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz'ün yapımcılığını üstlendiği film için gazeteci Tuğrul Eryılmaz ve psikiyatr Cemal Dindar'ın da yer aldığı geniş ve alanında yetkin bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.



                    EN BABA ALIŞVERİŞ
                    Hülya Koçyiğit'in güzel torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de objektiflere yansıdı. Babalar Günü için iki oğlunun babası Kaan Demirağ için alışverişe geldiğini söyleyen Alkoçlar, muhabirlere selam verdikten sonra alışverişine devam etti.

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                    Özel okul fiyatları uçtu
                    Haberler Saklambaç Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın kızı Alina iki yaşına bastı! | İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi: 'Şımarık..."
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