Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın kızı Alina iki yaşına bastı! | İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi: 'Şımarık..."

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, katıldığı alışveriş festivalinde kızının doğum gününü kutladı. Alina'nın 2 yaşına girdiğini söyleyen Abazi, kızına eğlence düzenledi. Oğlu Efehan ve Kızı Alina ile objektiflere poz veren Almeda, "3. çocuğu düşünmüyoruz. Efehan da Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim şımarık olmamaları için. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)