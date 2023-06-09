Zeynep Tuğçe Bayat paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi





ISSIZ KADIN

2016'da oğlunun babası Malkoç Sualp'ten boşanan Bade İşçil, ayrılığın ardından kimseyle aşk yaşamadı. Önceki gün bir davette "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım'' şeklindeki açıklamaları hatırlatılan 39 yaşındaki oyuncu, şöyle dedi: "Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler, aşksızdır ama yalnız hisseder. Ben yalnızlığımla barışığım. İlla hayatımda aşk olsun demiyorum, demedim de zaten yıllardır görüyorsunuz'.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN