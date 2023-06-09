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    Zeynep Tuğçe Bayat paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi

    Fransa tatiline çıkan Zeynep Tuğçe Bayat, Paris'ten yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı renklendirdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Leziz Paris

    Kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, Fransa tatiline çıktı. Paris'ten yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı renklendiren güzel oyuncu, tarzıyla da beğeni topladı. Zeynep Tuğçe Bayat, Fransa'nın meşhur mutfağından da en leziz yemek ve içecekleri tatmadan geçmedi.



    TAM GAZ AŞK
    Genç kızların sevgilisi Şükrü Özyıldız, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından sevgilisiyle yaptığı sarmaş dolaş paylaşımına takipçilerinden "Şükrü'yü de kaybettik" gibi esprili yorumlar yağdı.



    SÜRPRİZLER YAKIN
    Murat Dalkılıç, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakışıklı popçu, neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Yaz sezonu öncesinde yeni albüm için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Murat Dalkılıç, ayrıca dijital platformlar için sürpriz projeleri olduğunun da müjdesini verdi.



        FOTO-ŞOK
        Çıktığı Yunanistan tatilinden paylaşımlar yapmaya doyamayan Demet Özdemir, dün Instagram'ında yayınladığı bu karesiyle gündem oldu. Pembeli haliyle doğal güzelliğini gözler önüne seren güzel oyuncunun bacaklarını inceltmek için Photoshop yöntemine başvurması ise alay konusu oldu.



        BU BİR KLASİK
        Pop müziğin dev ismi Kenan Doğulu, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşen sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle buluştu. Tüm biletlerin tükendiği geceyi "Bumaya" şarkısıyla başlatan Doğulu, sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında; Gökçe Bahadır- Emir Ersoy, Hande Doğandemir ve Merve Özbey, Berkay gibi isimler vardı.



        DEV BAŞARI
        Geçtiğimiz Pazartesi akşamı atv ekranlarından final yapan "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinin Güneş'ine bir ödül daha geldi. Minik yıldız Azra Aksu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin bu yıl 8.'si düzenlenen Yılın Mimar Sinanları ödülüne layık görüldü. Törene ailesi ile katılan Azra Aksu ödülü ile poz verirken başta dizinin hayranları olmak üzere yapım şirketi NGM'ye ve atv yöneticilerine teşekkür etti.



            KURAL BOZDU
            Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği bir röportajda "Hermes'ten başka çanta takmam" diyen Aslıhan Doğan Turan, kural bozdu. Önceki gün eltisi Katre Turan ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen sosyetik, bu kez Prada markalı ve değeri yaklaşık 60 bin TL olan bir çanta takmıştı.



            GEÇMİŞE YOLCULUK
            Yaşar, önceki akşam Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde pop rüzgarı estirdi. Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı. Yaşar, kendisini izleyen ailesinden de güç aldığını söyledi.



            İDDİALI KONUŞTU
            Tuğba Özerk, yeni single çalışması "Sahibinden Satılık"ı tüm dijital platformlarda bugün yayınladı. İstanbul'da çekilen klipte özel efektler ve yapay zeka kullanırken Özerk ise cesur pozlarıyla kameraların karşısına geçti. "Bu yaz benim yüzümden biraz geç geldi" diyen Tuğba Özerk, "Sebebi ise benim güzel bir şarkı çıkarmamı beklediler" diyerek iddiasını ortaya koydu.



                500'Ü BİR YERDE
                Başarılı şarkıcı Betül Demir, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Performansı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Demir, kıyafetindeki pulları beşibiryerdeye benzeten muhabirlere "Beşi değil, beşin bir değeri mi kaldı? Beş yüzü bir yerde" karşılığını vererek herkesi tebessüm ettirdi.



                ISSIZ KADIN
                2016'da oğlunun babası Malkoç Sualp'ten boşanan Bade İşçil, ayrılığın ardından kimseyle aşk yaşamadı. Önceki gün bir davette "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım'' şeklindeki açıklamaları hatırlatılan 39 yaşındaki oyuncu, şöyle dedi: "Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler, aşksızdır ama yalnız hisseder. Ben yalnızlığımla barışığım. İlla hayatımda aşk olsun demiyorum, demedim de zaten yıllardır görüyorsunuz'.

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                Haberler Saklambaç Zeynep Tuğçe Bayat paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi
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