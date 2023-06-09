Zeynep Tuğçe Bayat paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi

Kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, Fransa tatiline çıktı. Paris'ten yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı renklendiren güzel oyuncu, tarzıyla da beğeni topladı. Zeynep Tuğçe Bayat, Fransa'nın meşhur mutfağından da en leziz yemek ve içecekleri tatmadan geçmedi.
TAM GAZ AŞK
Genç kızların sevgilisi Şükrü Özyıldız, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından sevgilisiyle yaptığı sarmaş dolaş paylaşımına takipçilerinden "Şükrü'yü de kaybettik" gibi esprili yorumlar yağdı.
SÜRPRİZLER YAKIN
Murat Dalkılıç, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakışıklı popçu, neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Yaz sezonu öncesinde yeni albüm için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Murat Dalkılıç, ayrıca dijital platformlar için sürpriz projeleri olduğunun da müjdesini verdi.