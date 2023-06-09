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    Dilan Çiçek Deniz, modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Gören inanamadı

    Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı.

    Fransız kalmadı!

    Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.



    Önceki akşam marka yüzü olduğu ürünün lansmanında boy gösteren güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle şoke etti. Birçok meslektaşı gibi Fransız askısı yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, değişen yüz ifadesiyle şaşkınlık yarattı.



    Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçokları güzel oyuncu hakkında "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiri yaptı.



        'MUSMUTLUYUM'
        Bu arada Dilan Çiçek Deniz'i bu özel akşamında kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu da yalnız bırakmadı. İlişkisiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, Her şey yolunda.

        Musmutluyum" dedi. Öte yandan markanın diğer yüzü Kubilay Aka da geçtiğimiz günlerde eski aşkı Miray Daner ile bir mekanda pişti olması hatırlatılınca şunları söyledi: "Ben Miray'ı görmedim. Görsem de bu pişti olmazdı. Medeni insanlarız sonuçta. Görmüyorum hiç kendisini de. Ben çok mutluyum hayatımdan, keşkem yok hiç."



        İŞTE O ASKI
        Fransız askısı; yüz hatlarının yeniden yapılandırılması, yüzün oval şekle getirilmesi, düşük kaşların kaldırılması ve dudak çizgilerinin hafifletilmesinde kullanılabilen bir yöntem.

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        Haberler Saklambaç Dilan Çiçek Deniz, modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Gören inanamadı
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