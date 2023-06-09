Dilan Çiçek Deniz, modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Gören inanamadı

Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.
Önceki akşam marka yüzü olduğu ürünün lansmanında boy gösteren güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle şoke etti. Birçok meslektaşı gibi Fransız askısı yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, değişen yüz ifadesiyle şaşkınlık yarattı.
Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçokları güzel oyuncu hakkında "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiri yaptı.