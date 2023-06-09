Dilan Çiçek Deniz, modaya uyup yıllardır çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü! Gören inanamadı





'MUSMUTLUYUM'

Bu arada Dilan Çiçek Deniz'i bu özel akşamında kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu da yalnız bırakmadı. İlişkisiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, Her şey yolunda.



Musmutluyum" dedi. Öte yandan markanın diğer yüzü Kubilay Aka da geçtiğimiz günlerde eski aşkı Miray Daner ile bir mekanda pişti olması hatırlatılınca şunları söyledi: "Ben Miray'ı görmedim. Görsem de bu pişti olmazdı. Medeni insanlarız sonuçta. Görmüyorum hiç kendisini de. Ben çok mutluyum hayatımdan, keşkem yok hiç."