Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren tatile çıktı! Kardeşler tatillin tadını doyasıya çıkardı...





ŞEKER GİBİ HAMİLE

Kasım 2022'DE evlendiği Berkin Gökbudak ile ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Aslı Enver, önceki akşam bir davetteydi. Geceye pembe bir elbiseyle katılan oyuncu, belirginleşen karnı ve güzelliğiyle "Şeker gibi hamile" dedirtti.



FOTO-MUTLULUK

Tatil sezonunu Yunanistan'da açan Serenay Sarıkaya'nın keyfine diyecek yok. Sezon boyunca çalışan güzel oyuncu, arkadaşıyla gittiği Komşu'da deniz ve güneşin keyfini çıkartıyor. Önceki gün sahilden yaptığı bu keyifli paylaşımlara "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" diye yazdı. 30 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle yine büyüledi.



BEKLENEN HAMLE

24 Yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2021'de evlendiği Serdar Sertçelik'ten boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu, Ankara'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla cezaevinde yatan ve cezaevi çıkışı yurtdışına kaçtığı iddia edilen Sertçelik'ten boşanmak için avukatına talimat verdi. Güzel oyuncunun bu hamlesine sinirlenen Serdar Sertçelik ise sosyal medya hesabından Nilsu Berfin Aktaş için önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından paylaşımlarını sildi.



BİR DÜNYA BAŞARI

Semicenk'in başarısı dünya vitrinine taşındı. Dünyadaki tüm sanatçıların dijital mecralardaki dinlenme sayılarının ölçüldüğü Kworb'un verilerine göre Semicenk 79. sıradan, Top 100'e giren ilk Türk sanatçı oldu. Semicenk listede, Billie Eilish, Lady Gaga, Kanye West, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.