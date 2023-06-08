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    Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren tatile çıktı! Kardeşler tatillin tadını doyasıya çıkardı...

    Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren, birlikte tatile çıktı. Derin Talu, bikinisiyle sahillere renk katarken abla Deren Talu ise tercihini siyahtan yana kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Tatil kardeşliği

    Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren, birlikte tatile çıktı. Güzelliklerini annelerinden alan kız kardeşler, plajdan yaptıkları paylaşımlarla göz doldurdu.

    Samyeli'nin büyük kızı Deren, sahilde siyah ağırlıklı bir kombin tercih ederken Deren ise seçimlerini renkli yaptı.

    Derin ile Deren Talu'nun doğal ve estetiksiz güzelliği de beğeni yağmuruna tutuldu.



        KALBİNDE SAMYELİ ESİYOR
        Güzel oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda müzisyen Çağrı Telkıvıran ile çıkan aşk iddialarını "Birlikteliğimizin tek nedeni müzik" diyerek yalanlamıştı. Ancak ikilinin samimiyeti, aşka döndü. 50 yaşındaki Samyeli ile ünlü müzisyen, önceki gün Telkıvıran'ın bir arkadaşının düğünü için İzmir'e gitti.

        GÖZLER KALBİN AYNASI
        Törene birlikte katılarak aşklarını ilan eden ünlü çiftten Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile mutluluk pozunu paylaştı. Telkıvıran, birbirlerine aşk dolu baktıkları fotoğrafa da 'kalp' emojisi koydu.



        GÜNEŞ BANYOSU
        Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde gittiği memleketi Kıbrıs'ta deniz ve güneş sezonunu açtı. Önceki gün Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, fit görüntüsü kadar bembeyaz haliyle de dikkat çekti. Güneş kremi sürerken poz veren Hazar Ergüçlü, paylaşımını da yorumlara kapadı.



        KOCAMAN ÖVGÜ
        Mart ayında İtalyan model Angela Caccamo ile Toskana'da evlenen Tuan Tunalı, İtalya'ya demir attı. Önceki gün güzel eşiyle çıktıkları yemekten bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafa şöyle not düştü: "Eşim beni yemeğe çıkardı Sensiz boğazımdan geçmez dedi ve kalbimi fethetti."

            HAVALI YOGA
            Betül Demir, yaza formda girmek için yogaya ağırlık verdi. Önceki gün evinde yoga yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, gülümsetti. Köpeğinin de kendisine eşlik ettiği Betül Demir, bu karesine "Yogi Titi ile huzura yolculuk" notu düştü.



            PİZZA CANAVARI
            Yıllara meydan okuyan Ebru Şallı, pizza tutkusunu yine gözler önüne serdi. Düzenli beslenme ve spor sayesinde incecik fiziğini korumayı başaran eski manken, önceki gün pizza yerken çekilen bu karesini paylaştı. Şallı'ya hemcinslerinden "Biz hiçbir şey yemeden kilo veremiyoruz, sen nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun?" yorumu yağdı.



            SÜLÜN GİBİ!
            Podyumların güzel modeli Sinem Sülün de tatil sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Tercihini Bodrum'dan yana kullanan ünlü model, sahilden bu karesini paylaştı. Sinem Sülün'ün tarzı ve güzelliğine takipçilerinden "Soyadının hakkını vermiş" şeklinde yorumlar yağdı.



                YAKARIM BİLİRSİN
                Yaz gelince yanık teniyle ilk akla gelen isim Fedon, kendi güneş yağı markasını piyasaya sürmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün yeni markası için denizin içerisinde objektif karşısına geçen ünlü sanatçı, ticarete atılmasıyla ilgili şunları söyledi: "Bronzlaşmak isteyenler, güneşten korunmak isteyenler, daha parlak olmak isteyenler için çeşit çeşit ürün hazırladık. Sloganımı da buldum; yakarım bilirsin."



                ŞEKER GİBİ HAMİLE
                Kasım 2022'DE evlendiği Berkin Gökbudak ile ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Aslı Enver, önceki akşam bir davetteydi. Geceye pembe bir elbiseyle katılan oyuncu, belirginleşen karnı ve güzelliğiyle "Şeker gibi hamile" dedirtti.


                FOTO-MUTLULUK
                Tatil sezonunu Yunanistan'da açan Serenay Sarıkaya'nın keyfine diyecek yok. Sezon boyunca çalışan güzel oyuncu, arkadaşıyla gittiği Komşu'da deniz ve güneşin keyfini çıkartıyor. Önceki gün sahilden yaptığı bu keyifli paylaşımlara "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" diye yazdı. 30 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle yine büyüledi.


                BEKLENEN HAMLE
                24 Yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2021'de evlendiği Serdar Sertçelik'ten boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu, Ankara'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla cezaevinde yatan ve cezaevi çıkışı yurtdışına kaçtığı iddia edilen Sertçelik'ten boşanmak için avukatına talimat verdi. Güzel oyuncunun bu hamlesine sinirlenen Serdar Sertçelik ise sosyal medya hesabından Nilsu Berfin Aktaş için önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından paylaşımlarını sildi.


                BİR DÜNYA BAŞARI
                Semicenk'in başarısı dünya vitrinine taşındı. Dünyadaki tüm sanatçıların dijital mecralardaki dinlenme sayılarının ölçüldüğü Kworb'un verilerine göre Semicenk 79. sıradan, Top 100'e giren ilk Türk sanatçı oldu. Semicenk listede, Billie Eilish, Lady Gaga, Kanye West, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

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                Haberler Saklambaç Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren tatile çıktı! Kardeşler tatillin tadını doyasıya çıkardı...
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