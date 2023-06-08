Bu yaz ikinci kez düğün olabilir! Emina Jahovic’in inkar ettiği aşkı Kurt Daniel Suntay ile evlilik kararı aldı...

Mustafa Sandal ile evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, özel hayatıyla da o günden beri sık sık gündeme geldi. Bir tek Sadettin Saran ile aşkını gözler önünde yaşayan Sırp şarkıcının adı, son dönemde Kurt Daniel Suntay ile anılıyordu.
Türk vatandaşı olan ancak yılın büyük kısmını İsviçre'de geçiren finansçı ile dört aydır birlikte olduğu yazılan Emina Jahovic, aşkı inkar etti. Ancak güzel şarkıcı, ülkesi Sırbistan'da bu ilişkisiyle ilgili manşetlerdeydi.
Sırp basınına göre iki yıl önce boşanan Kurt Daniel Suntay, Emina Jahovic'e abayı yaktı. 41 yaşındaki güzelle evlenmek isteyen finansçı, Sırp güzelden olumlu yanıt aldı. Sırp basınına göre Emina Jahovic ile Kurt Daniel Suntay, bu yaz aylarında sessiz sedasız evlenmeyi planlıyor.