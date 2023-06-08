Bu yaz ikinci kez düğün olabilir! Emina Jahovic’in inkar ettiği aşkı Kurt Daniel Suntay ile evlilik kararı aldı...

Türk vatandaşı olan ancak yılın büyük kısmını İsviçre'de geçiren finansçı ile dört aydır birlikte olduğu yazılan Emina Jahovic, aşkı inkar etti. Ancak güzel şarkıcı, ülkesi Sırbistan'da bu ilişkisiyle ilgili manşetlerdeydi.