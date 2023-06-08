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    Bu yaz ikinci kez düğün olabilir! Emina Jahovic’in inkar ettiği aşkı Kurt Daniel Suntay ile evlilik kararı aldı...

    Sırp basını, Emina Jahovic’in inkar ettiği aşkı Kurt Daniel Suntay ile bu yaz evlenmeyi planladığını yazdı. Bir diğer iddiaya göre de güzel şarkıcıyla sık sık İsviçre’de tatil yapan ve Rothschild Ailesi ile sıkı dost olan dünyaca ünlü finansçı, iki yıl önce başarılı iş kadını Aylin Uçkunkaya ile boşandı.

    ’Emina’ ellerde

    Mustafa Sandal ile evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, özel hayatıyla da o günden beri sık sık gündeme geldi. Bir tek Sadettin Saran ile aşkını gözler önünde yaşayan Sırp şarkıcının adı, son dönemde Kurt Daniel Suntay ile anılıyordu.

    Türk vatandaşı olan ancak yılın büyük kısmını İsviçre'de geçiren finansçı ile dört aydır birlikte olduğu yazılan Emina Jahovic, aşkı inkar etti. Ancak güzel şarkıcı, ülkesi Sırbistan'da bu ilişkisiyle ilgili manşetlerdeydi.

    Sırp basınına göre iki yıl önce boşanan Kurt Daniel Suntay, Emina Jahovic'e abayı yaktı. 41 yaşındaki güzelle evlenmek isteyen finansçı, Sırp güzelden olumlu yanıt aldı. Sırp basınına göre Emina Jahovic ile Kurt Daniel Suntay, bu yaz aylarında sessiz sedasız evlenmeyi planlıyor.

        DÜNYANIN BİLDİĞİ İSİM
        Bu arada yine Sırp basınına göre; Kurt Daniel Suntay ile dünyaca ünlü finansçı olan eşi Aylin Uçkunkaya, Türk iş kadınının isteği üzerine boşandı. Bu arada Aylin Uçkunkaya, modern Rus ekonomisinde ilklere imza atarak ülkenin en önemli şirketi ait finans birimlerinden birini yönetti.

        Enerji şirketine ait firmada CEO'luk görevini Moskova'da 5 yıl yöneten Suntay, şu anda özel sermayenin merkezi olan İsviçre'de kurduğu Gaia Investment Advisors SA'ın Başkanı.

        Öte yandan İsviçre'de çalışan Kurt Daniel Suntay da Rothschild Ailesi olan sıkı dostluğuyla biliniyor.

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        Haberler Saklambaç Bu yaz ikinci kez düğün olabilir! Emina Jahovic’in inkar ettiği aşkı Kurt Daniel Suntay ile evlilik kararı aldı...
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