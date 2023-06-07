Zeynep Bastık'tan milyonluk villasından paylaşım!





BEYAZ MELEK

Türk Pop Müziği'nin efsane sesi Nilüfer, Zincirlikuyu'da verdiği konserle izleyenleri bir kez daha büyüledi. 22 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan ve hepimizi üzen deprem sebebiyle ertelenen konser için, biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek başladı. Yaş ortalaması 17'den 77'ye kadar her yaştan olan konser, iki buçuk saat sürdü. Nilüfer'in tüm şarkılarına koro olarak eşlik eden binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadı.