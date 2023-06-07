Zeynep Bastık'tan milyonluk villasından paylaşım!

Yaz aylarında konserden konsere koşacak olan Zeynep Bastık, bir yandan da yeni şarkılarını da sevenleriyle buluşturuyor. Kısa süre önce imza attığı 'Eyvah' şarkısına klip çeken ünlü popçuya, Avustralya'da ve Türkiye'de modellik yapan Efe Çakar eşlik etti.
Klipteki farklı görüntüsü için "Kendimi en beğendiğim halim" yorumunu yapan Zeynep Bastık, bulduğu ilk fırsatta ise aralarında Oğuzhan Koç'un da olduğu arkadaş grubuyla soluğu İzmir'deki görkemli villasında aldı.
BEYAZ MELEK
Türk Pop Müziği'nin efsane sesi Nilüfer, Zincirlikuyu'da verdiği konserle izleyenleri bir kez daha büyüledi. 22 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan ve hepimizi üzen deprem sebebiyle ertelenen konser için, biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek başladı. Yaş ortalaması 17'den 77'ye kadar her yaştan olan konser, iki buçuk saat sürdü. Nilüfer'in tüm şarkılarına koro olarak eşlik eden binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadı.