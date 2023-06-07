Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zeynep Bastık'tan milyonluk villasından paylaşım!

    Ünlü popçu Zeynep Bastık, Urla’daki yaklaşık değeri 40 milyon TL olan villasından bu havalı paylaşımı yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    İzmir molası

    Yaz aylarında konserden konsere koşacak olan Zeynep Bastık, bir yandan da yeni şarkılarını da sevenleriyle buluşturuyor. Kısa süre önce imza attığı 'Eyvah' şarkısına klip çeken ünlü popçuya, Avustralya'da ve Türkiye'de modellik yapan Efe Çakar eşlik etti.

    Klipteki farklı görüntüsü için "Kendimi en beğendiğim halim" yorumunu yapan Zeynep Bastık, bulduğu ilk fırsatta ise aralarında Oğuzhan Koç'un da olduğu arkadaş grubuyla soluğu İzmir'deki görkemli villasında aldı.



    BEYAZ MELEK
    Türk Pop Müziği'nin efsane sesi Nilüfer, Zincirlikuyu'da verdiği konserle izleyenleri bir kez daha büyüledi. 22 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan ve hepimizi üzen deprem sebebiyle ertelenen konser için, biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek başladı. Yaş ortalaması 17'den 77'ye kadar her yaştan olan konser, iki buçuk saat sürdü. Nilüfer'in tüm şarkılarına koro olarak eşlik eden binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadı.



        SPOR ZAMANI
        İbrahim Kutluay ile aşkı tam gaz devam eden sosyetik Edvina Sponza, önceki akşam Etiler'de bir rezidanstan çıkarken görüntülendi. Spordan çıkan Sponza, gazetecileri selamlayarak oradan ayrıldı.



        HANDE REKORU
        Hande Erçel, yine sosyal medyayı salladı. Önceki gün göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle fit vücudu ve güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım, 24 saatten az bir sürede 1 buçuk milyondan fazla kişi tarafından beğenildi.



        ATİNA KUMRULARI
        Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk'un aşkı, tam gaz sürüyor. Birçok ünlü isim gibi Yunanistan tatiline çıkan ünlü çift, Atina sokaklarında böyle poz verdi. İkilinin romantik pozuna, takipçilerinden "Maşallah" yorumu yağdı.



            ERRAK 'KAS'ILDI
            Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bozburun'a çeviren Berrak Tüzünataç, önceki gün kendisi gibi oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızıyla deniz keyfi yaptı. Bir örnek bikini giydiği Mercan ile denizde geçirdiği neşeli anları sosyal medyasından paylaşan güzel oyuncu, fit görüntüsü kadar karın kaslarıyla da dikkat çekti. Berrak Tüzünataç, mankenlere taş çıkardı.



            UMUT İŞ BAŞINDA!
            Sosyal medyada güzel oyunculara yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Umut Evirgen, dün yine iş başındaydı. Ünlü işletmeci, Yunanistan tatilinden bikinili fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir'in fotoğrafına "Sana helal olsun" diye yazdı. Evirgen'in adının bir ara aşk dedikodularına karıştığı güzel oyuncuya yaptığı bu yorum, yine esprilere yol açtı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            CIA’den Meriç ve Dedeağaç’a gizli ziyaret!
            Haberler Saklambaç Zeynep Bastık'tan milyonluk villasından paylaşım!
                loading
                SON DAKİKA