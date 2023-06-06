İkoncan Süreyya Yalçın Bodrum’a yanında da tam 48 adet bavul ile geldi!

Eşi Ozan Baran ile uzun yıllardır ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, bu sene de tatil geleneğini bozmadı.
REKOR KIRDI
Geçtiğımiz yıl da Türkiye'ye 46 bavulla gelen Süreyya Yalçın, böylece kendi rekorunu da kırdı.
Eşi Ozan Baran ile uzun yıllardır ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, bu sene de tatil geleneğini bozmadı.
REKOR KIRDI
Geçtiğımiz yıl da Türkiye'ye 46 bavulla gelen Süreyya Yalçın, böylece kendi rekorunu da kırdı.
Bu arada Bodrum paylaşımlarına hız veren ikoncan, taktığı gösterişli takılarının yanı sıra yine aşırı zayıflığıyla adından söz ettirdi.