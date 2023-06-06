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    İkoncan Süreyya Yalçın Bodrum’a yanında da tam 48 adet bavul ile geldi!

    Yılın büyük kısmını ABD’de geçiren Süreyya Yalçın, Bodrum’a geldi. Yanında da tam 48 adet bavul getirdi. Bodrum paylaşımlarına hız veren ikoncan, taktığı gösterişli takılarının yanı sıra yine aşırı zayıflığıyla adından söz ettirdi.

    Bavul’can’!

    Eşi Ozan Baran ile uzun yıllardır ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, bu sene de tatil geleneğini bozmadı.

    İş insanı eşiyle geçtiğimiz gün çok sevdiği Bodrum'a gelen ikoncan, Miami'den gelirken yanında tam 48 adet bavul getirdi.

    REKOR KIRDI
    Geçtiğımiz yıl da Türkiye'ye 46 bavulla gelen Süreyya Yalçın, böylece kendi rekorunu da kırdı.

        Bu arada Bodrum paylaşımlarına hız veren ikoncan, taktığı gösterişli takılarının yanı sıra yine aşırı zayıflığıyla adından söz ettirdi.

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        Depremzedeleri bıraktı kaçak yıkıma koştu
        Haberler Saklambaç İkoncan Süreyya Yalçın Bodrum’a yanında da tam 48 adet bavul ile geldi!
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