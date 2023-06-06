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    Deniz kızı Neslihan! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün bu karesine “Deniz kızı” yorumları yağdı...

    Eşi Kadir Doğulu ile boşanıp boşanmayacağı son günlerde merak konusu olan Neslihan Atagül, Atagül’ün bu karesine “Deniz kızı” yorumları yapıldı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Deniz kızı

    Eşi Kadir Doğulu ile boşanıp boşanmayacağı son günlerde merak konusu olan Neslihan Atagül, gündemini değiştirdi.

    Tatile çıkan güzel oyuncu, denizin içinde çekilmiş bu karesini de paylaşıp İspanyolca "Ola (Merhaba) tatil" diye not düştü.



    BİLMECE ÇÖZÜLDÜ!
    Wilma Elles, Cannes Film Festivali'ndeki fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikoduları yükselmişti. Beylükdüzü'nde bir davete oyuncu konuya şu sözlerle açıklık getirdi: "Benim orada karnım ağrımıştı ve bu yüzden elimi karnıma götürdüm. Yani her şey tesadüf... Düşüncesi bile çok güzel, inşallah nasip olur. Çocuklara bayılıyorum"



        BURCU GÜLENSOY
        Burcu Esmersoy, önceki gün bir AVM'deydi. Her zamanki şıklığıyla dikkat çeken Esmersoy, yine son derece nazikti. Yanına gelen hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Burcu Esmersoy, gazetecilere de her zamanki güler yüzüyle poz verdi.



        MUHTEŞEM FİNAL!
        Merve Özbey, Gül Festivali'nin son gününde sahne aldı. Özbey'in yaklaşık 2,5 saat süren performansını, 50 bin kişi izledi. Özbey sahnede Isparta Belediyesi tarafından bu yılın gül elçisi ilan edildi.



        EN RENKLİ YAŞ!
        ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'le 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. İki çocuk annesi Evcen, 37 oldu. Güzel oyuncunun "İlk pastamı üfledim" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eşiyle beraber pozlarını paylaşan Özçivit ise, "Nice senelerin olsun kuzum. Seni seviyorum ve seviyoruz" notunu düştü.

            OLAY YARATAN TANITIM
            ATV'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı dizinin yeni tanıtımı kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden esinlenilen dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi başarılı isimler rol alıyor.



            POZ 'DEMET'İ
            Kısa süre önce Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir, hem dizisinin tatile girmesi hem de yaşadığı stresin ardından moral bulmak için geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitmişti. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarıyla gündem olan güzel oyuncu, önceki gün de bu karesini paylaştı.



            FİT ANNE
            Kışları Bodrum, yazları ise Bozburun'da geçiren Tanem Sivar, önceki gün bu pozunu yayınladı. Eşiyle işlettiği Bozburun'daki mekandan paylaşım yapan iki çocuk annesi sunucu, fit görüntüsüyle tam not aldı.



                TAŞ GİBİ!
                Tuba Ünsal da tatildeki ünlü isimlerden... Sevgilisi Serdar Turan ile hafta sonunu Bodrum'da geçiren güzel oyuncu, sahilden bu paylaşımı yaptı. Fitliğiyle dikkat çeken Tuba Ünsal, kırmızı renkli büyük şapkası kadar taşlı güneş gözlükleriyle de kendine has tarzını sahile yansıttı...

                BODRUM KAÇIŞI
                Demet Şener, hafta sonunu sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum'da geçirdi. Lahmacunun 500 TL'ye satıldığı Türkbükü'ndeki mekanda deniz ve güneş keyfi yapan eski manken, aşkıyla da romantik pozlar verdi. Demet Şener, makyajsız görüntüsünü de paylaşmaktan çekinmedi.

                KÖYLÜ GÜZELİ
                Bulduğu her fırsatta memleketi Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü, soluğu önceki gün yine ailesinin yanında aldı. Evlerinin bahçesindeki sebze ve meyveleri elleriyle toplamanın keyfini yaşayan güzel oyuncu, bu sırada poz poz fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.



                    İSPANYOL ATEŞİ
                    Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu eşi Serkan Çayoğlu ile önceki gün İspanya tatiline çıktı. Tarzı ve güzelliğiyle İspanyollar'dan farksız olan ünlü oyuncu, tatilden de bol bol paylaşım yaptı. Bu arada Özge Gürel'e İspanya'da yabancı hayranlarının da ilgisi çok fazlaydı.



                    PATRON SİNAN
                    Son dönemde konserden konsere koşan Sinan Akçıl, önceki gün de soluğu Fas'ta aldı. Marakeş'ten bu karesini paylaşan ünlü popçu, şapkasına gönderme yaparak fotoğrafının altına İngilizce "Hello Boss" yani "Merhaba patron" diye yazdı. Sinan Akçıl'ın özellikle kadın hayranları, bu kareyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



                    HAVALI TATİL
                    Tatil için ABD'nin yolunu tutan Nur Fettahoğlu, adrenalin dolu deneyimler yaşadı. New York'u helikopterle gezen oyuncu, tatil pozlarına da "Ruhumun özgürlüğünü bulduğu yer..." notu düştü.

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                    Haberler Saklambaç Deniz kızı Neslihan! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün bu karesine “Deniz kızı” yorumları yağdı...
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