Deniz kızı Neslihan! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün bu karesine “Deniz kızı” yorumları yağdı...

Eşi Kadir Doğulu ile boşanıp boşanmayacağı son günlerde merak konusu olan Neslihan Atagül, gündemini değiştirdi.
Tatile çıkan güzel oyuncu, denizin içinde çekilmiş bu karesini de paylaşıp İspanyolca "Ola (Merhaba) tatil" diye not düştü.
BİLMECE ÇÖZÜLDÜ!
Wilma Elles, Cannes Film Festivali'ndeki fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikoduları yükselmişti. Beylükdüzü'nde bir davete oyuncu konuya şu sözlerle açıklık getirdi: "Benim orada karnım ağrımıştı ve bu yüzden elimi karnıma götürdüm. Yani her şey tesadüf... Düşüncesi bile çok güzel, inşallah nasip olur. Çocuklara bayılıyorum"